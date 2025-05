El comentarista de WWE Pat McAfee volvió a los cuadriláteros más de un año después para enfrentar a Gunther en un mano a mano en Backlash 2025. El ex NFL dio una buena actuación pero «The Ring General» salió victorioso.

En un nuevo episodio del Pat McAfee Show, comparte una reflexión sobre la experiencia:

«Mi cuerpo está un poco golpeado y magullado. Gunther y yo tuvimos un momento en el tiempo donde creo que le demostré algo que hizo que mostrara un poco de respeto. Fue un gran momento, quitarme la camiseta. Todos saben que Gunther tiene una chop poderosa. Le mostré que no tenía miedo de recibir una si era necesario. Sin duda, podríamos habernos metido en una pelea a puños.

Luchamos. No sé cuánta gente había en la audiencia, escuché que eran 16 o 17 mil personas. Quiero darles las gracias a todos. Esta lucha duró mucho más de lo que pensé. Mi idea era entrar como Mike Tyson, noquear rápido, tratar de ganar esto de inmediato. Pero duró más de lo esperado. Aterricé algunas patadas. Me siento bien con la fuerza de mi pierna. Todo mi pecho era del color de un tomate, y con razón. Me estaba destrozando. Que se levantara al conteo de uno después de mi punt kick fue algo… pensé: ‘No sé qué más puedo hacer con este tipo’.

Al final, Gunther mostró un poco de respeto, un reconocimiento, creo. Me siento bastante orgulloso de lo que hice, no solo por mí, por Michael Cole, sino por el bien de la sociedad también. A veces tienes que enfrentarte al abusón. Y para ser justos con Gunther, que me diera ese gesto con la cabeza al final, creo que fue su forma de reconocer lo que pasó ahí. Creo que estaba esperando a que las cámaras lo captaran para poder hacerlo. Si lo vieron hablar con el árbitro, creo que le estaba diciendo: ‘Quiero que la gente vea esto y lo sepa’. Fue un honor volver al ring, ser parte de Backlash y enfrentarme a [Gunther]. Podría terminar en las conversaciones de los más grandes de todos los tiempos. Michael Cole, lo siento por no haber conseguido la victoria. Pero al menos creo que el tipo que te estaba molestando ya sabe que estamos dispuestos a pelear si es necesario.

Creo que el primer chop me reventó ambos tímpanos, por el sonido. Me sorprende que no me haya explotado la nariz. Es impactante cuando te da por primera vez. A través de la televisión puedes sentirlo. Desde la mesa de comentarios, lo ves, lo oyes, y sientes que lo estás viviendo. Yo venía de las cuerdas para darle con todo, y me di cuenta de que estaba bastante expuesto. Él lo aprovechó. Claro que sí. El pecho ardiendo, obviamente. El cuello me duele de tanto sostener la cabeza mientras me estaban dando una paliza. La espalda está bastante adolorida. Las caderas tampoco están bien. Las rodillas, las dos, con problemas. [La powerbomb] también dolió. Eso te despierta… y luego te mata.»