Pat McAfee reaccionó a su aparición en Royal Rumble 2023

El Royal Rumble es una noche conocida por las sorpresas, y el evento premium en vivo de 2023 no fue la excepción, ya que Edge, Booker T, Logan Paul, Nia Jax y Chelsea Green apareciendo en los combates varonil y femenil. Sin embargo, la primera de las sorpresas se dio cuando Pat McAfee regresó a la WWE para unirse a Michael Cole y Corey Graves en la mesa de comentaristas, sorprendiéndolos.

Pat McAfee no había estado en la WWE desde septiembre del año pasado desde que recibiera una oferta de ESPN para trabajar en el College GameDay. Esto llevó a WWE a cambiar su equipo de transmisión, con Wade Barrett uniéndose a Cole en la marca azul, mientras que Booker T ocupó su lugar en NXT. Si bien McAfee quería hacer ambos trabajos, se tomó la decisión de que se tomara un descanso hasta que terminara la temporada para que no tuviera que viajar tanto, y ahora que ha concluido la temporada del fútbol americano colegial, el ex NFL ha hecho su regreso.

McAfee reaccionó a su sorpresivo regreso en sus redes sociales con un emotivo mensaje, publicando varias fotografías de su estancia en el Alamodome en la noche del Royal Rumble.

That was awesome

Massive thank you to the folks of the WWE Universe that were in that AlamoDome.. I’ll remember that “hello” forever 🙏🏻

So grateful to be back tonight..shahtaht @MichaelCole & @WWEGraves

GREAT to see the WWE family backstage again

🗣I’ve missed everyone pic.twitter.com/M30XWGvLV8

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) January 29, 2023