Pat McAfee, orgulloso de ser comentarista en WWE

Pat McAfee regresó a tiempo completo a WWE en el Royal Rumble 2024 y desde entonces, es el comentarista de Raw junto a Michael Cole, e incluso, ha estado en eventos premium como WrestleMania 40.

Recientemente, la cuenta oficial de X, antes Twitter, de WWE, compartió un video bastante gracioso de varios de los momentos más alocados de Pat McAfee este año en la mesa de comentaristas. El mismo se hizo rápidamente viral, y el también gran y cordada figura de la NFL, comentó acerca de esto, en una publicación en donde destacaba el gran orgullo que siente de ser comentarista de WWE.

An absolute honor to be allowed to do this as a “job”@MichaelCole & @WWEGraves are staples of a global entertainment company.. and every once in a while (in the grand scheme of WWE) I get to wear a headset next to them… & then you add in @SnoopDogg at Mania??… https://t.co/Ulw9k4rTRH

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 2, 2024