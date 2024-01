Pat McAfee: «Hubiera retado a Seth Rollins si hubiera ganado Royal Rumble»

Uno de los momentos más divertidos del Royal Rumble 2024, fue ver cómo Pat McAfee, quien regresaba esa noche como comentarista de WWE, fue enviado al ring para la batalla campal de 30 hombres.

Sin embargo, al ver a los poderosos Bron Breakker y Omos, decidió salirse del ring por encima de la tercera cuerda, y autoeliminarse. Al respecto, en su videopodcast The Pat McAfee Show, el ahora confirmado como nuevo comentarista estrella de Raw junto con Michael Cole, ha revelado a quién tenía en mente retar en el hipotético caso que hubiera ganado el Rumble. Estas fueron sus declaraciones:

► Pat McAfee habla de su aparición en el Royal Rumble 2024

«Mucha gente simplemente asume que iría directo contra el gran Uce, Roman Reigns. Nada que ver. Seth Fucking Rollins, estoy yendo por ti, compadre. No quiero bailar con Roman, y Seth tiene una lesión en la rodilla. Por cierto, no merezco la oportunidad, no la deseo. Me encantaría ver todo lo que sucede. Eliges a Seth por lo de la rodilla, pero Cody Rhodes quiere concluir la historia del Campeonato Universal».