El reciente Royal Rumble tuvo varias sorpresas, ya que durante los multitudinarios combates contaron con la presencia de Edge, Booker T, Logan Paul, Nia Jax y Chelsea Green apareciendo en los combates varonil y femenil. Sin embargo, la primera de las sorpresas se dio cuando Pat McAfee regresó a la WWE para unirse a Michael Cole y Corey Graves en la mesa de comentaristas, quienes resultaron bastante sorprendidos por el hecho.

► Pat McAfee no estaba en forma para competir en Royal Rumble

Pat McAfee reaccionó en sus redes sociales sobre su reciente aparición en Royal Rumble, y decidió este lunes ahondar en detalles en la reciente edición de su Podcast The Pat McAfee Show, indicando que el plan original era que fuera uno de los 30 participantes del Rumble varonil; sin embargo, se dio cuenta de que no iba a estar en forma para subir al ring.

“Hubo especulaciones, mucha gente hablaba de eso, mucha gente pensó que iba a estar en el Royal Rumble, mucha gente pensó que iba a estar allí. Eso no se supo hasta finales de la semana pasada. Eso se unió bastante rápido. No es que haya habido malas relaciones, es solo mi agenda de los últimos cinco meses, y la agenda de todos, especialmente en la WWE, mi esposa está embarazada, no hubo problemas ni nada, fue solo, ‘No quiero tener que entrenar lo suficiente para entrar en el Royal Rumble‘.

Dijeron inmediatamente (después de que me fui), Hunter, Stephanie y Nick, ‘Royal Rumble es como el momento perfecto para regresar’, porque es cuando la gente regresa y es después de la temporada de fútbol americano universitario. Yo estaba como, ‘perfecto’. Necesito algo para mantenerme en forma. Engordo y necesito algo para seguir trabajando. Lo intenté. Todo el mundo me vio, lo estaba persiguiendo. Para la semana nueve… creo que podría haber (hecho un par de minutos en el Rumble), pero no quiero faltarle el respeto a nadie. Solo salieron 29 tipos porque donde cara** estaba Rey Mysterio? ¿El está bien? Solo hay tantos lugares y hay mucho peligro y mierda que puede suceder.

Les dije, tal vez la semana 13 o 14 de la temporada, ‘Oigan, quiero que sepan, la temporada ha sido una rutina con Gameday siendo un día de trabajo adicional, no voy a poder estar en buena forma para Rumble. No quiero faltarle el respeto a Royal Rumble. Solo te estoy haciendo saber dónde estoy ahora. No me despertaré una hora más ni me quedaré despierto una hora más para ponerme en forma o lo que sea necesario”. Es uno de esos combos. ‘Hablaremos más tarde, todo bien. Era el objetivo, Royal Rumble era el objetivo, no pude seguirlo porque Gameday se dejó caer y en qué se convirtió ese calendario. Aterricé 28 minutos antes de que me vieran en el Rumble por el retraso del avión”

El regreso de McAfee fue algo que se mantuvo como una completa sorpresa por parte de la mayoría de la gente de la empresa. Ahora, habrá que ver si solo se trata de un regreso de una sola noche, o si retomará su rol como comentarista de SmackDown a tiempo completo.