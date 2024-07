En la más reciente edición de Raw, ocurrieron dos momentos bastante graciosos con Pat McAfee, de los que habló en la más reciente edición de su show en ESPN, The Pat McAfee Show. El primero, fue cuando tomó y empezó a comer los nuevos vasos con comida de la marca Bojangles, cuando debían permanecer en la mesa para la mejor toma.

Y el segundo, cuando tuvo que ir al baño en medio del show, algo que es normal, pero que casi no ocurre en WWE. Bueno, además, Sheamus celebró con él en medio del show. Así fue como habló McAfee:

► Pat McAfee y sus divertidas experiencias en el más reciente Raw

«Código rojo anoche en medio del show en Dayton. Pausa comercial, tuve que correr al baño. Pausa comercial, regresé. Comercial de Bojangles al otro lado, gracias. Estaba sudando a chorros. Estaba corriendo por la arena. Hacía mil grados allí dentro.

Me dijeron muy claramente y específicamente, corre de regreso, tres, dos, me deslizo en el asiento, auriculares puestos, sudando a chorros. Cole dijo, ‘No toques los vasos.’ Yo estoy como, no puedes poner estos vasos… son vasos de Bojangles. Tan pronto como volvemos, estoy sudando a chorros, y él empieza a hablar sobre ello.

Boom, los abro como Stone Cold [los vasos], y los miro, los vuelvo a poner en su lugar, y veo que tienen cuatro cámaras configuradas para filmar todos los vasos. Estoy como, ‘Oh, mierda,’ estoy tratando de alinear los vasos. Estaba arruinando todo, pero estaba tan emocionado de que fuera Bojangles. Puedes ver al camarógrafo [chasqueando los dedos hacia mí], está bien. Lo siento mucho, arruiné todo.”

Dicen que mantenerse hidratado es la forma de mantener tu energía. Así que estoy solo [imita beber algo], y luego tomo un café de vez en cuando. Michael Cole no ha orinado durante un show en 20 años. ¿Es este tipo el humano más deshidratado de todos…? ¿Cómo puedes sentarte allí durante tres horas? Nunca voy a sobrevivir uno de esos shows.

En los primeros diez shows que hice con ellos, se reían de mí, como, ‘Oh, tiene que ir al baño.’ Es como, ‘Sí.’ Ahora es como cada semana. Es como, sí, tenemos que encontrar un baño. Voy a tener que ir al baño. Esa es la primera vez que tuve un código rojo, sin embargo, ‘Sácame de aquí.’ Fue una buena configuración, rápido entrar, rápido salir».