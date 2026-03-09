Pat McAfee cree que ya no volverá a la WWE

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE debido a que se encontraba agotado, aunque luego se mostró molesto con los fanáticos que se burlaban de él por el motivo que dejó, aunque era evidente que no tenía previsto regresar mientras se enfocaba en sus otros proyectos personales, algo que la compañía ya lo tenía previsto. No obstante, el comentarista hizo una aparición especial en Wrestrepalooza en septiembre pasado, evento que se llevó a cabo en Indianápolis, ciudad en donde reside.

► Pat McAfee seguirá trabajando en sus proyectos

Recientemente, Pat McAfee acaba de hablar sobre su situación con la WWE, y no parece que vaya a regresar pronto. Así lo hizo saber durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en sus Historias de Instagram, cuando le respondió a un fan que le preguntó si planea regresar a la televisión de la WWE. El veterano comentarista admitió que la puerta no está completamente cerrada, pero que por ahora no siente que vaya a regresar, explicando que en este punto siente que la compañía ha avanzado sin él.

«No creo que uno diga nunca nunca, especialmente con la WWE. Pero ahora mismo no siento que sea algo que deba suceder. Siento que ese negocio me ha dejado un poco atrás».

«Crecí amándolo y soñaba con trabajar en él. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de trabajar junto al mejor de todos los tiempos, Michael Cole. Siento que la industria está en una buena situación sin mí. Seguiré viéndolo.»

Fuera de la WWE, McAfee se ha mantenido extremadamente ocupado. Sigue presentando su programa The Pat McAfee Show en ESPN y también es analista en la transmisión College GameDay de ESPN. Anteriormente, McAfee también compitió dentro del ring, enfrentándose a estrellas de la WWE como Gunther, Austin Theory, Baron Corbin y The Miz, entre otros.