Pat McAfee confirma fecha de su regreso a WWE

El comentarista de Raw, Pat McAfee logró un nuevo acuerdo bastante lucrativo con ESPN para regresar a comentar ESPN College GameDay durante la temporada 2024-2025, similar a lo que había venido realizando desde hace unos años, y al igual que en aquel entonces, anunció su ausencia temporal de la programación de la marca roja, y Triple H anunció que regresará el próximo año, ya cuando el programa se mude a Netflix.

► Pat McAfee estará en el debut de WWE RAW en Netflix

Durante la edición reciente de The Pat McAfee Show este jueves, el comentarista de Monday Night Raw confirmó a los fanáticos en torno a la fecha de su regreso a la WWE, anunciando que efectivamente estará este 6 de enero cuando el programa rojo debute en Netflix y hará equipo con Michael Cole.

«Se anunció que volvería a la WWE a partir del 6 de enero, narrando Monday Night RAW en Netflix. Qué honor es que me hayan pedido que regrese y sea parte de esto. Tuve que alejarme de la mesa de comentarios con Michael Cole debido a la temporada de fútbol universitario y mi programa diario. No sé si hubiera sobrevivido si hubiera seguido narrando Monday Night RAW. Estaba desanimado cuando me fui. Amo la WWE. Es el lugar más divertido en el que he estado en toda mi vida, trabajando junto a Michael Cole”.

El regreso de McAfee se produce después de que se alejara temporalmente para trabajar en el fútbol americano colegial, cuya temporada ya está concluyendo. Ahora que ya arrojó luz sobre su regreso, WWE tendrá que volver a reformar su mesa de comentaristas en el mes de enero, ya que actualmente Wade Barrett y Joe Tessitore están trabajando en RAW.