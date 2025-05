Pat McAfee confía no estar en prisión tras Backlash

Gunther y Pat McAfee tienen previsto enfrentarse este sábado por la noche en Backlash, luego de que ambos tuvieran un altercado hace un par de semanas, que derivó en que el Ring General asfixiara al comentarista de RAW, y fuera suspendido por aquello.

► Pat McAfee anticipa un «asesinato» en Backlash

Es evidente que Pat McAfee está en una gran desventaja previo a su combate contra Gunther, mismo que ni siquiera tiene estipulación. Sin embargo, en la reciente edición de su programa, The Pat McAfee Show, el comentarista señaló que su combate de Backlash podría terminar en un asesinato y que podría acabar en la cárcel el lunes. Además, agregó que ha seguido muy de cerca los combates de Gunther, pero que aún así decidió enfrentarlo porque este había lastimado a Michael Co.e.

«Voy a tener una gran pelea en WWE Backlash. Espero estar disponible para este programa el lunes. El campeón más violento. Podría acabar en la cárcel por asesinato«.

«Me di cuenta, empecé a ver películas sobre GUNTHER. Me di cuenta, hombre, de que mi voz está presente en muchas de ellas. He visto mucho de GUNTHER, ya sabes, he visto mucho desde hace mucho tiempo. Sí. Desde cuando era WALTER en Ringkampf. He visto mucho de GUNTHER. Te diré una cosa, es un austriaco duro de pelar. Pero ¿sabes qué? Ven a verme. Tengo que hacer lo que tenga que hacer por Michael Cole.

No puedo ser la persona que se sienta y dice algo como: «Soy amigo de Michael Cole» y luego ve cómo le patean el trasero, ¿sabes?, y luego se sienta sin hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Sentarme sin hacer nada? Entonces tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Acabo de ver cómo le daban una paliza a Michael Cole delante de todo el mundo. Nunca voy a hacer eso. Nunca voy a ser eso. No puedo ser esa persona. No se le puede conocer como esa persona.»

Aunque Gunther claramente no se toma en serio a Pat McAfee como oponente, dijo que no lo subestimaría, aunque prometió acabar con él este sábado.