Pat McAfee comenta su ataque a Adam Cole y carga contra NXT

Sin el Campeonato NXT alrededor de su cintura, después de 396 días de reinado, Adam Cole tiene que protagonizar nuevas historias que lo mantengan en el candelero, considerando que por ahora, no parece que su destino esté en el elenco principal; al menos, no hasta que Vince McMahon tenga verdaderas intenciones de ascenderlo. Y la última se diría que quiere presentarlo como el técnico de la historia, a costa de un exjugador de la NFL.

La necesidad de elevar ratings llevó a WWE a detonar una historia el pasado 23 de julio, cuando Cole acudió al show de Pat McAfee y este menospreció sus méritos, hasta que el líder de Undisputed Era no pudo evitar enardecerse y soltar algún que otro improperio, abandonando el estudio.

Algunos tomaron como legítimo el incidente, lo que indica entonces que en parte, WWE consiguió su propósito, ya que la realidad siempre vende más que la ficción. No obstante, los crédulos supongo que abrieron los ojos la pasada noche durante el episodio de NXT.

Poco antes del inicio del programa, pudo verse a Cole y McAfee enterrando el hacha de guerra tras bambalinas, pero evidentemente, era sólo una maniobra de distracción.

Porque no sabemos muy bien a cuento de qué, McAfee volvió a buscarle las cosquillas a Cole mientras este observaba a sus compañeros de equipo en la lucha que los enfrentaba a Imperium. Resultado: un vaso de agua vaciado sobre su cara. Pero McAfee no se fue sin recordarle a qué se dedicaba hace unos años.

Catalizador que tuvo continuidad en redes sociales tras la conclusión del capítulo. WWE posteó un vídeo en la cuenta de Instagram de NXT donde McAfee, básicamente, invita a Cole a besarle el trasero, además de considerar que la marca dorada apesta. Y ya en Twitter, el antiguo pateador de los Indianapolis Colts dejó una suerte de justificación de sus actos.

How much was I supposed to take from this beta who is a MANIAC?



Blows up on my show, breaks shit, pushes Ty.



Then..I take time out of MY HONEYMOON, so we can hug it out.



Then he LOSES HIS MIND AGAIN.. assaults me w/ a bottle & I’M THE 1 THAT GETS KICKED OUT?



How’s that fair? pic.twitter.com/5jl30e8Pu8