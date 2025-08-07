Pat McAfee celebra acuerdo entre WWE y ESPN

A partir del 2026, ESPN será la plataforma exclusiva de los eventos premium de WWE en Estados Unidos, en un anuncio hecho por la compañía este miércoles, poniéndole fin a la era de Peacock, plataforma que tenía los derechos desde el 2021. Esto no representa ningún cambio para los fanáticos fuera del país de las estrellas y las barras.

► ¿Felicitación con ironía de Pat McAfee?

Las reacciones no se hicieron esperar, y una de ellas fue por parte del comentarista de la WWE y presentador de ESPN, Pat McAfee, quien recurrió a su cuenta de X para felicitar a ambas compañías por su acuerdo histórico para llevar todos los eventos premium en vivo de la WWE al gigante de las cadenas deportivas. Lo hizo, sin embargo, con cierta ironía hacia la directiva de ESPN, con la que ya ha tenido roces a pesar de que su programa «The Pat McAfee Show» se transmite por dicha cadena.

«Supongo que todos los ejecutivos de nivel medio, impotentes y mediocres de ESPN intentarán enturbiar esto de alguna manera (filtraciones fuera de contexto, opiniones anónimas ignorantes, etc.), pero, al final… este acuerdo sobrevivirá a los dinosaurios que actualmente vigilan los escritorios en Bristol y será genial para ESPN. ¡Salud por el futuro!»

Los informes indican que el contrato es por cinco años y tiene un valor de 1.600 millones de dólares, un aumento de 1,6 veces respecto al acuerdo actual de la WWE con Peacock, que también fue de cinco años. Ahora, en cuanto al sarcasmo de McAfee, tiene su justificación en el hecho de que el año pasado el comentarista acusó a un alto ejecutivo de intentar «sabotear» su programa tras la controversia generada por los comentarios de Aaron Rodgers, un invitado frecuente en su programa, y esta situación ha estado en boca de todos desde entonces.