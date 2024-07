El comentarista (y en el pasado también luchador ocasional) de WWE Pat McAfee volverá un año más a narrar el football universitario en ESPN College GameDay. Él mismo lo anuncia en el episodio del 24 de julio de The Pat McAfee Show.

► Pat McAfee regresa a ESPN College GameDay

«Cuando llegó el momento de renovar mi contrato, después de haber vivido un sueño junto a ese equipo que es tan talentoso fuera de cámara como lo es delante de ella, lo pensé mucho. Me pregunté: ‘¿Soy la persona adecuada para este increíble trabajo? Hay millones y millones de personas que desearían estar en mi lugar. ¿Soy yo el indicado? ¿Es esto lo que quiero hacer?’ Lo único a lo que siempre volvía era a un rotundo ‘¡Claro que sí!’ Me siento afortunado, honrado y humilde. Estoy agradecido y estoy de vuelta«.

«Voy a regresar a College GameDay y, aunque no quiero hacer un gran alboroto, sé que es un gran asunto que esté ocurriendo. Hubo algo de drama que empezó a aparecer. Hablamos sobre ello, hubo conversaciones, y luego un abogado en ESPN intentó ser un genio. Terminé siendo agente libre, y fue un momento de mirarme al espejo y decir, ‘¿Soy la persona adecuada para este trabajo?’ Obviamente, la encuesta de The Athletic salió el año pasado. Creo que alrededor del 50% de las personas querían que me sacaran de College GameDay. Soy fan de College GameDay. Me gustaba despertar los sábados por la mañana y ver el programa que nos introduce al sábado de football universitario y, inevitablemente, al domingo de NFL. Así que, para esos que tuvieron una mañana terrible debido a mi presencia, fue algo que pesó mucho en el corazón de este estúpido de los deportes. Eso es real, hermano, porque tenemos un programa de lunes a viernes. Son tres horas cada día, y somos afortunados de hacerlo. Lo creamos, lo producimos. No hay nadie de escuela de periodismo aquí. Estamos haciendo nuestra propia cosa, pero es mucho trabajo. Soy mi propio agente, mi propio representante, mi propio estratega, mi propio planificador, junto con los grandes chicos que tengo trabajando aquí, así que es mucho esfuerzo de lunes a viernes. Los sábados solían ser el único momento en el que realmente podía dormir y descansar. Luego, cuando te ofrecen la oportunidad de unirte a College GameDay, no puedes decir que no. Estás hablando de uno de los mejores programas en la historia de la televisión. Estás hablando de uno de los mejores programas en la historia de los medios deportivos«.

«Cuando llegué allí, me enamoré del programa. ¿Cómo no hacerlo? Todo el espectáculo del football universitario está en exhibición durante tres horas antes de que comiencen los juegos. Millones y millones de personas están viendo cada sábado. Así que lo tomé como un gran honor. Me sentí muy afortunado y agradecido de estar allí. Disfruté cada parada que hicimos, cada ciudad universitaria que visitamos, las conversaciones con todos en el set, y las personas detrás de las cámaras son tan geniales y talentosas como las que están delante de ellas, así que era como si fuera parte de su familia. Pero, ¿quería seguir arruinando los sábados de estas personas? ¿Quizás quería dormir los sábados por la mañana durante la temporada de fútbol con mi pequeña, mientras ella sigue creciendo y evolucionando? Ella va a crecer, así que, ¿quiero estar lejos? Fue una decisión real basada no en mi amor por el fútbol universitario, porque obviamente me enamoré de él. No por mi amor por las personas de College GameDay. Disfruto mucho de todas las personas que forman parte de esa familia. Pero principalmente porque, ¿quiero inscribirme para escuchar en mis menciones cuán terrible persona soy para aquellos que nunca entenderán el tipo de ser humano que soy? ¿Es eso lo que quiero? Estamos bien en otros lugares. Cada vez que pensaba en ello, pensaba, ‘Tengo la oportunidad de hacer esto. Aún tengo la oportunidad de hacer esto. Necesito hacerlo.’ Creo que podemos cerrar esa conversación. Estoy emocionado de estar allí. Para ese abogado, eres un genio, amigo. Lo hiciste genial. Causaste mucho revuelo, pero al final, el estúpido en una camiseta de EE. UU., y si hubiera llevado unos pantalones cortos, te ganaría en la mesa de negociaciones cada vez. Solo recuerda eso. A todos los periodistas que están hablando de esto, me encantaría sentarme contigo uno a uno y ver cómo termina. Pero para los aficionados al football universitario, gracias por aceptar a mí y a mi estupidez, y no puedo esperar para volver a la carretera con todo el equipo los sábados durante el otoño«.

