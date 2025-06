Pat McAfee anuncia que no comentará más en WWE

De manera totalmente sorprendente, durante las últimas tres semanas de Raw, Pat McAfee no ha estado presente en la mesa de comentarios de Raw, y su lugar ha sido tomado por Wade Barrettt y Corey Graves, quien hace unos meses se enojó por haber sido mandado a NXT para que McAfee quedara comentando Raw junto con Michael Cole.

Pues bien, en la más reciente edición de su video podcast y show por ESPN, The Pat McAfee Show, la gran leyenda de la NFL rompió el silencio y dijo que no estará comentando más en Raw. Al menos, por un par de semanas más. Y explicó que todo se debe al cansancio. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Pat McAfee habla acerca de su ausencia como comentarista de Raw

«No estaré comentando Raw. Estoy poniéndome al día con la vida en general. Después de Money in the Bank y antes de Night of Champions. Se siente como un buen momento para hacerlo.

«Ya me estaba sintiendo bastante agotado. Un saludo a todos en WWE que están pendientes de mí. Estoy muy agradecido».