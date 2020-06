Parte del vestidor de WWE también es pro-Trump y apoya a Jaxson Ryker

Resulta digna de estudio la devoción que la mayoría de estadounidenses guardan hacia su presidente, quien luce cual elegido de Dios con el deber de guiar a su pueblo. Esto quedó patente hace apenas mes y medio cuando tras unas declaraciones de Donald Trump proponiendo inyectarse en vena desinfectante para tratar el coronavirus, los casos por intoxicación se triplicaron en Nueva York, a causa de ciudadanos que decidieron seguir semejante recomendación de su líder. Por cierto, praxis parodiada por PCO en un vídeo que medios como The Sun tomaron como real.

PCO IS NOT HUMAN and that’s NOT FAKE NEWS !!! https://t.co/HP6gnhFGVN