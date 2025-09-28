Parker Boudreaux habla: WWE, AEW, Lesnar, México…

Mientras viaja por el mundo luchando como independiente en promotoras como GLEAT o Ragin Pro Wrestling intentando hacerse un nombre en la industria, Parker Boudreaux habla sobre su relación con Paul Heyman, las comparaciones con Brock Lesnar, su paso por WWE y AEW, su experiencia en Japón y México, y más.

► En palabras de Parker Boudreaux

Ahora vive en Jacksonville, Florida (Estados Unidos)

“Sí, señor. Encantado de estar aquí, hermano. Es una gran ciudad y un lugar increíble, y me encanta la gente de aquí.”

Descubierto por Paul Heyman, Jim Ross y Jerry Brisco

“Me siento muy, muy bendecido de que Paul Heyman, Jim Ross y Jerry Brisco me trajeran al negocio de la lucha libre profesional. Tener a esas tres personas significa el mundo, hermano. Son leyendas absolutas en este mundo.”

La primera vez con Paul Heyman

“La primera vez en persona fue en Orlando, un par de años después de UCF, creo que en mi último año de fútbol americano en UCF. Nos reunimos en Orlando y hablamos durante unas cuatro o cinco horas. Fue una conversación inspiradora, porque me explicó cómo funciona realmente la lucha libre profesional tras bambalinas. Yo venía del fútbol, un mundo completamente diferente. Que él me dijera que podía ser uno de los luchadores más élite del futuro fue inspirador, y por eso estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo.”

Las comparaciones con Brock Lesnar

“Llevo recibiéndolas unos 12 años. Es una bendición y una maldición. Siempre digo esto porque Brock Lesnar es el mejor atleta de todos los tiempos y probablemente el mejor luchador profesional de todos los tiempos también. Así que, recibir comparaciones con el mejor atleta de todos los tiempos es una bendición, ¿sabes? Pero también soy el primero y único Parker Boudreaux. No estoy intentando ser Brock Lesnar ni el próximo Brock Lesnar. Él es su propia bestia, yo soy mi propia bestia. Somos personas completamente diferentes, aunque entiendo las similitudes, y estoy agradecido. Esto viene desde que tenía 15 años. En ese entonces era genial, pero ahora soy mi propia persona. Soy el único Parker Boudreaux.”

Posibles rivales y combates soñados

“En WWE, conecté mucho con Bron Breakker. Nuestra química desde que nos conocimos fue élite. Un combate entre nosotros sería histórico, decir que sería un banger sería quedarse corto. Obviamente él está en WWE, yo no lo estoy ahora mismo, pero trabajando como lo hago, todo es posible.”

Luchando y evolucionando en Japón

“Necesitaba el trabajo extra, necesitaba luchar en el plano internacional, sacrificarme e ir de gira en Japón, entrenar todos los días en el dojo de 6 a 8 horas, castigando brutalmente el cuerpo hasta apenas poder caminar o mantenerme de pie. Muchos se rendirían, pero para mí esto es mi vida. Yo vivo y respiro lucha libre profesional, y esto es lo que voy a hacer.”

Jeff Jarrett

“Jeff Jarrett es una leyenda absoluta. Hacer equipo con él en México fue un honor, porque me ayudó muchísimo en los promos. La pasión que tiene por este negocio se nota, te inspira. Hacer varias giras con él en México me enseñó tanto, y estoy agradecido de tener todavía relación con él hasta hoy.”

Sobre WWE y AEW

“Ambas compañías fueron increíbles conmigo, les estoy muy agradecido. Llegué a la lucha libre sin realmente saber cómo hacerlo, y ellos me dieron una oportunidad muy temprano, poniéndome en NXT y en TV mundial apenas a los 3 o 4 meses de entrenar. Fue un honor y me ayudó a crecer muchísimo. En WWE era Harland, un personaje muy malvado que casi no hablaba y destruía a la gente. Nunca pensé que interpretaría ese tipo de personaje, pero me dio versatilidad.

Después de mi salida, firmé con AEW, lo cual también fue una bendición porque allí encontré a Parker Boudreaux, encontré a mi personaje, el BFD, y empecé a construirlo fuera de WWE. Ambas experiencias fueron increíbles para mí.”

Tony Khan

“Es increíble. Siempre lo digo, es una de las personas más geniales que he conocido en este negocio. Es real, te trata con respeto, y eso es lo que necesitas de un jefe: respeto y disciplina. Espero volver a trabajar con él en el futuro porque es un tipazo.”

Sobre GLEAT

“Vuelvo a mi compañía en Japón, GLEAT, la mejor compañía en Japón en mi opinión. Me han dado oportunidades por títulos mundiales, he luchado en el histórico Korakuen Hall y he ganado allí. Estar entrenando en el dojo todos los días y luchando por todo Japón es una bendición y un privilegio. Crecí viendo a Steve Williams, Stan Hansen y la lucha en Japón en los 80. Ver lo que hicieron y ahora yo estar haciéndolo es un honor, es como un sueño hecho realidad.”

