Esta lista reúne los equipos, facciones y alianzas de WWE en 2025, separando los activos de los inactivos. Encontrarás los nombres de parejas, tríos y agrupaciones que han tenido acción en el año, incluyendo a los que ya se han separado.
Equipos, Tríos y Facciones Activas en WWE
► WWE Raw
- Alpha Academy: Akira Tozawa, Maxxine Dupri y Otis.
- American Made: Chad Gable, The Creed Brothers (Brutus Creed y Julius Creed) e Ivy Nile.
- The Judgment Day: Dominik Mysterio, Finn Balor, JD McDonagh, Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez.
- Latino World Order: Rey Mysterio, Dragon Lee, Cruz del Toro y Joaquín Wilde.
- Los Americanos: El Grande Americano, El Grande Americano II y El Grande Americano III.
- The New Day: Kofi Kingston y Xavier Woods (en alianza con Grayson Waller).
- The Vision: Bron Breakker, Bronson Reed y Seth Rollins con Paul Heyman y Becky Lynch.
- War Raiders: Erik e Ivar.
► WWE SmackDown
- Alexa Bliss y Charlotte Flair.
- B-FAB y Michin.
- #DIY: Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (en alianza con Candice LeRae).
- Fraxiom: Axiom y Nathan Frazer.
- Giulia y Kiana James.
- The Green Regime: Chelsea Green y The Secret Service (Alba Fyre y Piper Niven).
- Legado del Fantasma: Santos Escobar, Ángel Garza y Humberto Carrillo.
- Melo Don’t Miz: Carmelo Hayes y The Miz.
- MFT: Solo Sikoa, JC Mateo, Talla Tonga, Tama Tonga y Tonga Loa.
- Motor City Machine Guns: Alex Shelley y Chris Sabin.
- Pretty Deadly: Elton Prince y Kit Wilson.
- The Street Profits: Angelo Dawkins y Montez Ford,
- The Wyatt Sicks: Uncle Howdy, Huskus The Pig Boy (Joe Gacy), Mercy the Buzzard (Dexter Lumis), Ramblin Rabbit (Erick Rowan) y Sister Abigail (Nikki Cross)
► WWE NXT
- Carlee Bright y Kendal Grey.
- Chase University = Andre Chase, Kale Dixon y Uriah Connors.
- The Belly Boys = Hank Walker y Tank Ledger.
- The Culling = Izzi Dame, Niko Vance, Shawn Spears y Tatum Paxley.
- DarkState = Cutler James, Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars.
- Fatal Influence = Jacy Jayne y Fallon Henley.
- The High Ryze = Wes Lee, Tyriek Igwe y Tyson DuPont.
- New Catch Republic = Pete Dunne y Tyler Bate.
- No Quarter Catch Crew (NQCC) = Charlie Dempsey y Wren Sinclair.
- Out the Mud (OTM) = Bronco Nima y Lucien Price, con Jaida Parker
- ZaRuca = Sol Ruca y Zaria.
► Equipos y grupos de WWE en 2025 actualmente inactivos
- A-Town Down Under: Austin Theory y Grayson Waller.
- Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi.
- Cedric Alexander y Je’Von Evan.
- Chemical X: Gigi Dolin, Tatum Paxley y Shotzi Blackheart.
- Cora Jade y Roxanne Pérez.
- The D’Angelo Family: Tony D’Angelo, Adriana Rizzo y Luca Crusifino.
- Damage CTRL: Asuka, Dakota Kai, Iyo Sky y Kairi San
- Edris Enofé y Malik Blade
- The Final Testament: Karrion Kross, Scarlett, Akam, Rezar y Paul Ellering.
- Gallus: Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang
- Katana Chance y Kayden Carter
- Meta-Four: Noam Dar, Oro Mensah, Jakara Jackson y Lash Legend.
- The Pure Fusion Collective: Shayna Baszler, Zoey Stark y Sonya Deville.
- The Unholy Union: Alba Fyre e Isla Dawn
- WWE Raw 2025: Resultados de todos los episodios | Lo mejor y lo peor.
- WWE SmackDown 2025: Resultados de todos los episodios | Lo mejor y lo peor.
- WWE NXT 9 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo.