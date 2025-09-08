Guía SuperLuchas: Lista de Parejas y Facciones de AEW 2025

Esta lista reúne los equipos, facciones y alianzas de AEW en 2025, separando los activos de los inactivos. Encontrarás los nombres de parejas, tríos y agrupaciones que han tenido acción en el año, incluyendo a los que ya se han separado.
► Equipos, Tríos y Facciones Activas en AEW
- CAMPEONES MUNDIALES DE PAREJAS AEW: Brodido = Bandido y Brody King
- BEEF y JD Drake = BEEF y JD Drake
- C.R.U. = Action Andretti y Lio Rush
- Dark Order = Alex Reynolds, Evil Uno, John Silver, con Negative 1
- Death Riders = Claudio Castagnoli, Jon Moxley, Marina Shafir, PAC, Wheeler Yuta
- La Faccion Ingobernable = Rush, The Beast Mortos y Dralístico
- FTR = Cash Wheeler y Dax Harwood con Stokely Hathaway
- The Frat House = Cole Karter, Griff Garrison, Jacked Jameson, y Preston Vance
- Heat = Jay Lethal, Jeff Jarrett, Satnam Singh (con Karen Jarrett y Sonjay Dutt)
- The Hurt Syndicate = Bobby Lashley y Shelton Benjamin, con MVP
- JetSpeed = ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight
- Mega Bad = Megan Bayne y Penelope Ford
- MxM Collection (Mason Madden y Mansoor) y Johnny TV
- The Opps = Samoa Joe, HOOK, Katsuyori Shibata, Powerhouse Hobbs
- The Outrunners = Truth Magnum y Turbo Floyd
- Paragon = Adam Cole, Kyle O’Reilly, y Roderick Strong
- The Premier Athletes = Ari Daivari, Josh Woods y Tony Nese con Smart Mark Sterling
- Private Party = Isiah Kassidy y Marq Quen
- Ricochet y The Gates of Agony = Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona
- Shane Taylor Promotions =Shane Taylor, Anthony Ogogo, Carlie Bravo, Lee Moriarty, Shawn Dean y Trish Adora
- Sky Flight = Scorpio Sky y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin con Leila Grey), Christopher Daniels
- Spanish Announce Project = Angelico y Serpentico
- TayJay = Anna Jay y Tay Melo
- The Don Callis Family = Don Callis (mánager), Hechicero, Josh Alexander, Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Mark Davis, Murder Machines (Brian Cage y Lance Archer), Rocky Romero, Trent Beretta, y Wardlow
- The Triangle of Madness = Julia Hart, Skye Blue y Thekla
- The Vendetta = Deonna Purrazzo y Taya Valkyrie
- The Young Bucks = Matt Jackson y Nick Jackson
► Equipos y Grupos Inactivos
- The Acclaimed = Anthony Bowens y Max Caster con Daddy Ass Billy Gunn
- FTRunners = The Outrunners y FTR
- The Iron Savages = Boulder y Bronson con Jacked Jameson
- Kings of the Black Throne = Malakai Black y Brody King
- LEEJ = EJ Nduka y Lee Johnson
- Rated FTR = Cope, Cash Wheeler y Dax Harwood
- The Bang Bang Gang = Jay White y Juice Robinson con The Gunns (Austin Gunn y Colten Gunn)
- The Conglomeration = Kyle O’Reilly, Mark Briscoe, Orange Cassidy y Rocky Romero (con Tomohiro Ishii y Willow Nightingale como aliados)
- The Learning Tree = Chris Jericho, Big Bill, y Bryan Keith
- The Hounds of Hell (antes House of Black) = Buddy Matthews, Julia Hart y Brody King
- The Patriarchy = Christian Cage, Kip Sabian, Luchasaurus/Killswitch, y Nick Wayne (con Shayna Wayne)
- The Righteous = Dutch y Vincent y Elijah