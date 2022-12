Pareja actual de Matt Riddle: «Amar no es un crimen»

Están pasando muchas cosas en la vida privada de Matt Riddle en estos momentos. Es comprensible que haya tenido que ausentarse de la programación de la WWE. Más si tenemos en cuenta que pudo haber violado la Política de Bienestar de la compañía así como que está lidiando con su divorcio. Él mismo había sido el último en hablar públicamente:

«He estado trabajando mucho en mí mismo últimamente y he estado diciendo no y poniendo límites por primera vez y cierta gente no está contenta con ello, pero yo no podría estar más sano y feliz. Gracias a todos por el apoyo».

Ello después de que una de sus ex parejas lo acusara haber abusado sexualmente de ella, así como de otras mujeres, calificándolo como un depredador, y pidiera su despido de la WWE. Y de que posteriormente, su aventura romántica actual, Misha Montana, saliera en su defensa, diciendo: «Ya me conoces, prefiero mantener mi vida en privado, pero cuando la gente insiste en llamar la atención en algún momento, solo tienes que decir… asqueroso«. Y ella es nuevamente quien se pronuncia, volviendo a defender al luchador:

I’ll say this, cheating is not a crime, telling someone you love them and changing your mind is not a crime. Falling in love with someone isn’t a crime. When did it become acceptable to ruin everyone’s lives because our hearts were broken? Grow up and think about it

— Misha Montana (@themishamontana) December 29, 2022