¿Paragon tendrá más miembros? Adam Cole responde

Paragon es el nuevo nombre que recibe el trío Adam Cole, Roderick Strong y Kyle O’Reilly en AEW. En el pasado, con Bobby Fish y en WWE, eran The Undisputed Era. También podemos acordarnos de The Undisputed Kingdom.

The newly crowned TNT Champion Adam Cole speaks on what the future holds for himself, Roderick Strong & Kyle O’Reilly!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS + Max@AdamColePro | @roderickstrong | @KORcombat pic.twitter.com/qXPlWFRJ1Z

— All Elite Wrestling (@AEW) April 10, 2025