Paradigm, la agencia de representación de CM Punk, Liv Morgan o Drew McIntyre, presenta una nueva división deportiva llamada The Sports Group. ¿Qué pasará con las Superestrellas de WWE? Para hacernos una idea, veamos la información que nos proporcionan desde Deadline.

► Paradigm lanza The Sports Group

La agencia Paradigm Talent Agency anunció el miércoles el lanzamiento de The Sports Group, una división integral y dedicada a representar a una lista de atletas de élite y equipos icónicos.

Liderado por los agentes experimentados Nick LoPiccolo y Brett Hansen, The Sports Group contará con un equipo especializado de agentes de los distintos departamentos de Paradigm, ofreciendo representación completa.

Aprovechando la extensa red y experiencia de Paradigm en disciplinas clave de la agencia — talento, literatura, contenido no guionizado, publicación de libros, radiodifusión, derechos de medios, financiación de contenido, emprendimientos digitales, asociaciones de marca y conferencias — The Sports Group buscará generar las mejores oportunidades para sus clientes. Esto incluye ayudar a los atletas en su transición del deporte a la industria del entretenimiento y colaborar estrechamente con equipos para desarrollar narrativas impactantes, asociaciones auténticas de marca y nuevas fuentes de ingresos. Entre los agentes dedicados en estos departamentos están Varun Monga, Jake Dexter, Ian Kleinert, Richie Kern, Joshua Finn, Jeff Kolodny, Ashley Hanley, Babacar Diene, Lindsay Samakow, Hannah Tenenbaum y Sanam Sarani.

“Nuestro enfoque está en trabajar con atletas que ya han hecho historia y ahora están listos para dejar una huella aún mayor fuera del campo”, dijeron los agentes Hansen y LoPiccolo. “Paradigm está en una posición única para amplificar las marcas de nuestros clientes, aprovechar sus historias y canalizar su espíritu competitivo de manera que se generen oportunidades personalizadas en todos los aspectos de los medios. Esto es solo el comienzo”.

Uno de los principales enfoques de Paradigm en el ámbito deportivo en este momento es Paul vs. Tyson, un esperado enfrentamiento de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson, que Netflix transmitirá este viernes en cinco idiomas desde el AT&T Arena en Arlington, TX, y se espera que atraiga a una audiencia multigeneracional masiva. La pelea, que lleva meses en preparación, ha generado emoción y está atrayendo a una nueva ola de jóvenes fanáticos al deporte. Además de negociar el acuerdo para Paul vs. Tyson, la primera incursión de Netflix en los deportes de combate, Paradigm gestionó todo el contenido relacionado, incluida la serie Countdown, que se estrenó la semana pasada, y aseguró asociaciones de marca para la pelea. Tyson también tiene un acuerdo aún no anunciado con Netflix, que incluirá una docuserie comparada con The Last Dance de ESPN sobre Michael Jordan.

El socio gerente de Paradigm, Andrew Ruf, comentó: “El legado duradero de Mike Tyson como una de las figuras más electrizantes del deporte hace de esta colaboración con Netflix un cambio de juego. Paul vs. Tyson cautivará a audiencias de hasta seis generaciones y ejemplifica los proyectos transformadores que The Sports Group se compromete a ofrecer. Al aprovechar la plataforma de Paradigm y nuestra red global, estamos abriendo nuevas puertas para que los atletas redefinan sus carreras y el panorama del entretenimiento”.

La lista de clientes de The Sports Group incluye a Tyson, Aaron Donald, Reggie Bush, Drew Bledsoe (recientemente visto en el éxito de Netflix Roast of Tom Brady), CM Punk, Drew McIntyre, Damian Priest, Liv Morgan, Tiffany Stratton y otras 10 estrellas de la WWE, el fallecido Jerry West, Gilbert Arenas, Sean Avery, el equipo Savannah Bananas, Jorge Masvidal de UFC, Miro de AEW, el renombrado entrenador de baloncesto “The Hoops Whisperer” Idan Ravin, y los acróbatas de cuerda floja Nik y Lijana Wallenda.

Entre los proyectos guionizados destacados de The Sports Group están Happy Gilmore 2 de Netflix, con Bush y Avery, Night Patrol protagonizada por Punk, The Killer’s Game de Lionsgate con McIntyre, Masvidal en The Beast in Me, y Tyson en Asphalt City, Once Within a Time, y Medellín. En el ámbito de contenido no guionizado, destacan la serie de los Savannah Bananas Bananaland en ESPN, el documental de Arthur Ashe Citizen Ashe, Level Playing Field para HBO Sports, Top Class Tennis para Amazon, Blackballed para Roku, un próximo documental sobre Tyson, un documental sobre West dirigido por Kenya Barris con Propagate Content, un documental sobre Bush y varios episodios futuros de la franquicia Untold de Netflix.

Recientemente, The Sports Group también negoció un acuerdo de derechos de medios para los Savannah Bananas con TruTV. La división editorial es igualmente sólida, con proyectos en marcha protagonizados por los Savannah Bananas, Bledsoe, Masvidal, Arenas, Avery, Kareem Abdul-Jabbar, Allen Iverson, Michael Oher, Joe Namath, y las estrellas de WWE Nattie Neidhart, Tiffany Stratton y Montez Ford. El grupo de marcas ha asegurado colaboraciones para sus atletas con Nissan, Modelo, Dr. Squatch, Blyt Basics, Kith, Travis Mathew, Srixon, LF*GO, Bounty, Fanatics, Upper Deck, Everlast y Celsius, entre otros.

LoPiccolo afirmó: “Paradigm siempre ha estado a la vanguardia de la representación de talentos, y con The Sports Group, estamos estableciendo un nuevo estándar. Esta división dedicada nos permitirá brindar oportunidades incomparables y elevar a nuestros clientes de maneras inesperadas”.

