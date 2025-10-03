Para Shawn Michaels, su lucha en Crown Jewel no cuenta

Shawn Michaels fue conocido como «Mr. WrestleMania» por sus combates en la cima de su carrera en la década de los 90, donde tenía combates memorables. Eventualmente, tuvo que bajar el ritmo antes de retirarse oficialmente en WrestleMania 26 en una lucha de «racha contra carrera» versus The Undertaker.

► Shawn Michaels afirma que WrestleMania 26 fue su final

Si bien Shawn Michaels tuvo su último gran combate en WrestleMania 26, este regresó al ring durante Crown Jewel 2018, donde formó equipo con Triple H para enfrentarse a The Undertaker y Kane, en un combate que fue duramente criticado por la forma en que se desarrolló el mismo. El evento se llevó a cabo en Arabia Saudita.

Al respecto, durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet». Michaels añadió que considera su combate de WrestleMania 26 contra Undertaker como su último combate, descartando así aquel combate en Arabia Saudita.

«Ese último, o lo que sea, en Arabia Saudita no me afecta en absoluto. Me siento un poco mal porque no lo digo de forma negativa… Simplemente lo sentí como algo, no sé, especial, único, ¿sabes?»

«Sentía que no quedaba nada por hacer; ¿qué más se puede hacer excepto más de lo mismo?»

«No lo sabía en ese momento (sus lucha en WrestleMania 26), pero eso es lo más importante. Sabía que no solo estaba llegando a su fin, sino que había una gran paz con ello«.

Shawn Michaels dijo que sus últimos tres WrestleManias (24, 25 y 26) fueron especiales porque los vio como algo definitivo, a la vez que dio a entender que aquella lucha en Crown Jewel 2018 fue algo más parecido a una exhibición.