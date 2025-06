Para luchar con Kazuchika Okada: «Si no, no puedes»

¿Cómo es luchar con «The Rainmaker» Kazuchika Okada, el actual Campeón Continental de AEW y uno de los mejores luchadores del mundo? Según los registros de Cagematch.com, en sus 20 años de carrera, el luchador de Japón ha tenido 1.762 combates, y si bien en muchos el oponente ha sido el mismo, son incontables quienes pueden responden a dicha pregunta.

The best match I’ve ever seen in person was Omega vs Okada in the Tokyo Dome in 2017.

I felt it then it and again at last night – Okada is truly one of the greatest wrestlers of all time.

Now let’s keep going and come back stronger. Thank you all for your support. 🙏 #AEWDoN pic.twitter.com/r40rQBwiEU

— Speedball Mike Bailey (@SpeedballBailey) May 26, 2025