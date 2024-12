Para Liv Morgan, ganar Money in the Bank cambió su carrera

Money in the Bank 2022 resultó siendo el momento más importante en la carrera de Liv Morgan, puesto que al inicio de la velada fue la ganadora del codiciado maletín, y horas más tarde decidiría hacerlo efectivo después de que Ronda Rousey defendiera su título contra Natalya. Allí, derrotó a la entonces Campeona SmackDown en menos de un minuto, logrando su primer título en WWE.

► Liv Morgan coronó su trabajo y sacrificio en una gran noche

Liv Morgan habló sobre la gran noche que tuvo en Money in the Bank 2022 durante una entrevista reciente con Kenny McIntosh de Inside The Ropes, donde resaltó que ese día se convirtió en la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio, sintiendo además una sensación de validación y de haberse demostrado a sí misma y al mundo de que se había ganado su lugar.

“Me sentí abrumada de la mejor manera. No vengo de un entorno de lucha libre. No tengo una familia famosa. No teníamos los fondos ni el dinero para entrenar. No era una atleta de la División Uno, así que sabía que este iba a ser un largo viaje para mí”.

“Estar en Las Vegas, ganar la codiciada lucha Money in the Bank, ganarle a Ronda Rousey y ganar mi primer campeonato en la WWE fue realmente especial para mí”.

“Fue una noche surrealista. El camino de cada uno es diferente, pero yo sabía cuánto trabajo y dedicación tuve que poner en mi camino. Nada me fue dado… Tuve que ganarme cada cosa que alguna vez obtuve aquí”

“Solo recuerdo mirar al público con la mandíbula abierta, sosteniendo mi nuevo campeonato, y pensar, wow, simplemente no puedo creer que hice realidad mi sueño. En ese momento, fue la sensación más grande de validación. Me dejó sin aliento. Porque hubo muchos momentos en mi carrera en los que no estaba segura de si alguna vez tendría ese momento… vencer a Ronda Rousey simplemente me dejó sin aliento”.

El viaje de Morgan hacia su primer título fue un testimonio de resiliencia y trabajo duro. A partir de esa noche, si bien perdió el título solo unos meses después y estuvo otro tiempo fuera por lesión, logró asentarse en los planos estelares de la división femenil y ha vuelto a convertirse en Campeona Mundial.