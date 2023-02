Para Josh Emmett el título interino es real

El contendiente de peso pluma de UFC Josh Emmett aprecia lo que representaría el título interino para su carrera. Emmett (18-2 MMA, 9-2 UFC) se enfrenta a Yair Rodríguez por el título interino de peso pluma en el evento principal de UFC 284 , que se lleva a cabo el sábado en RAC Arena en Perth, Australia.

Para algunos, el título interino es significativo, mientras que otros ni siquiera se molestaron en salir de la jaula con él.

Cuando su compañero de pelea Justin Gaethje ganó el título interino de peso ligero al derrotar a Tony Ferguson en UFC 249, no hubo celebración con el cinturón. Gaethje lo tiró al suelo de manera infame porque quería el título completo e indiscutible que tenía Khabib Nurmagomdeov en ese momento. Si bien Emmett entiende el razonamiento de Gaethje, planea mantener el título alrededor de su cintura por lo que representa.

“No lo voy a tirar al suelo, pero en mi opinión, solo hay un campeón de peso pluma, y ​​ese es Alexander Volkanovski. Entonces, esto es más como un cinturón de contendiente No. 1. También me da retroalimentación sobre lo bueno que soy y me guía en la dirección correcta hacia donde quiero ir. Pero primero tengo que hablar con Yair para poder hacerlo. Por lo tanto, estoy centrado únicamente en él en este momento”.

Rodríguez (14-3 MMA, 9-2 UFC) trae un estilo único de lucha a la jaula que ha dado problemas a muchos de sus oponentes. El delantero impredecible es difícil de lograr hazañas increíbles dentro de la jaula, pero Emmett cree que ha cubierto todas las bases dentro de su equipo. Tiene un sólido equipo de compañeros de entrenamiento que han hecho todo lo posible para recrear las apariencias que potencialmente le dará Rodríguez dentro de la jaula.

“Es un gran peleador. Ocupa el puesto número 2 por una razón. Es uno de los mejores del mundo también. Me concentro en mí mismo y, aunque tengo compañeros de entrenamiento que no pueden emular con quién estoy peleando, porque todos son únicos en sí mismos. Y es tan dinámico, escurridizo, explosivo y astuto que no sabes lo que te va a lanzar.

“Pero he visto muchas películas sobre él. … Me preparé lo mejor que pude y simplemente voy a entrar y ejecutar mi plan de juego, y sacar provecho de las cosas que no creo que pueda corregir en ese campamento de 10 semanas, y voy a ganarle el golpe”.

Si Emmett sale victorioso, planea enfocarse inmediatamente en el evento principal, donde el campeón de peso pluma Volkanovski intentará convertirse en campeón de dos divisiones al enfrentarse al campeón de peso ligero Islam Makhachev. Con una victoria de Volkanovski, una pelea de unificación del título de peso pluma estaría en el horizonte, lo que sería un gran momento para la carrera de Emmett.