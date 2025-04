Pantoja: «Será un placer pelear con Horiguchi por el título de UFC»

Kyoji Horiguchi regresa a la UFC después de una exitosa carrera como campeón en RIZIN y Bellator, y su compañero de equipo Alexandre Pantoja estaría feliz de defender su título de peso mosca contra él en el futuro.

UFC aún no ha anunciado una fecha ni un oponente para la pelea de regreso de Horiguchi en el octágono, y Pantoja imagina enfrentarse a su compañero del American Top Team en el futuro si la estrella japonesa puede lograr una racha de victorias.

“Tenemos 100 peleadores [en ATT]. Siempre tenemos compañeros peleando. Pero Kyoji Horiguchi me ayudó a conseguir este cinturón. Si no lo tuviera, no sé si tendría la oportunidad de pelear por el cinturón, no sé si algún día sería campeón. Pero tengo a Kyoji Horiguchi aquí de mi lado en todos mis campamentos. Y eso es lo que digo: si Kyoji Horiguchi me ayudó a conseguirlo, también ayudó a mi familia.

Y siempre que tengo la oportunidad de agradecerle, le digo a Kyoji: «Gracias por todo lo que hiciste por mí, Será un placer pelear con él por el cinturón. Solo por el cinturón. No creo que pelearía con Kyoji sin el cinturón, pero por el cinturón, de eso estamos hablando. Será como un regalo esta oportunidad de pelear con Kyoji por el cinturón. Espero poder conservar este cinturón por mucho tiempo y esperar a Kyoji. Realmente apreciamos la oportunidad. Él y yo, puedo asegurarte que, cuando entreno con Kyoji en el gimnasio, cada pelea se detiene en el gimnasio y observa mi entrenamiento con él. Es un placer. Es un verdadero regalo tener a Kyoji de mi lado.