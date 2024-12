Pantoja: «La pelea que tiene más sentido es la de Kai Kara-France»

El campeón de peso mosca de la UFC, Alexandre Pantoja, no ve demasiadas opciones para su próxima defensa del título.

Pantoja (29-5 MMA, 13-3 UFC) sorprendentemente desafió a Demetrious Johnson después de retener su cinturón con una sumisión en el segundo asalto ante el recién llegado Kai Asakura el sábado pasado en UFC 310, pero Johnson no está interesado en salir del retiro .

Un contendiente dispuesto y ansioso es Kai Kara-France (24-11 MMA, 7-4 UFC), quien rompió su racha de dos derrotas consecutivas con un nocaut técnico en el primer asalto ante Steve Erceg en UFC 305. A pesar de que Kara-France ha perdido dos de sus últimas tres peleas, Pantoja no ve un mejor candidato en la categoría de 125 libras.

Pantoja ya tiene una victoria sobre Kara-France, pero fue en una pelea de exhibición durante la temporada 24 de “The Ultimate Fighter”. Admite que ambos peleadores han crecido desde entonces.

«Soy diferente, él es diferente. Oh, sí (estoy interesado). Por ahora, esa es la pelea que más sentido tiene. En las últimas tres peleas, él ha perdido dos veces. Pero por ahora, después de lo que le he hecho a mi división, todo ya no tiene sentido.

“Peleo contra el número 1, el número 2, el top 10, y luego traigo a alguien de otro lugar. Creo que todos tienen una oportunidad en este momento. Una pelea muy bonita. Sí, Kai Kara-France es una pelea muy emocionante. Ese es el alguien que me llevará a otro nivel”.

Pantoja también está dispuesto a probar su capacidad de lucha contra el invicto Muhammad Mokaev, quien recientemente se separó de la UFC. Deiveson Figueiredo, quien venció a Pantoja en julio de 2019, expresó su interés en volver a bajar a 125 libras para pelear con él.

Sin embargo, siendo Kara-France el único peso mosca activo de las tres opciones, esa es la que el campeón cree que tiene más sentido para él a continuación.