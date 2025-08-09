Pantoja dispuesto a arriesgarse y pelear contra Dvalishvili

El campeón de peso mosca de la UFC, Alexandre Pantoja, está abierto a la idea de buscar un segundo título.

Pantoja (30-5 MMA, 14-3 UFC) cuenta con cuatro defensas de título y parece mejorar en cada pelea. El campeón de 35 años ha ganado a seis de los 10 mejores contendientes del ranking actual de la UFC. Si bien Pantoja se siente cómodo dominando su división, no descarta por completo la idea de ascender a peso gallo para retar a Merab Dvalishvili por el título.

«Esa pelea tiene sentido ahora mismo, ¿por qué no?. Va a ser increíble, pero el problema es, ¿por qué necesito subir a las 135 libras?»

En su etapa como campeón, Pantoja derrotó a Brandon Moreno para alzarse con el título, y desde entonces ha defendido su corona contra Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura y Kai Kara-France. Si a esto le sumamos sus victorias previas sobre Manel Kape y Alex Pérez, seis de los 10 mejores están entre los 10 mejores. Sin embargo, los otros cuatro han estado llamando la atención en su camino hacia la cima.

El próximo rival esperado para Pantoja es Joshua Van, quien se enfrentó a Pantoja dentro del octágono en UFC 317, aunque la pelea aún no tiene fecha ni lugar. También están Tatsuro Taira, quien se recuperó de forma impresionante de su primera derrota al noquear a HyunSung Park, y Amir Albazi, quien originalmente estaba programado para enfrentarse a Taira en lo que habría sido un importante enfrentamiento entre los 10 mejores. Por último, Asu Almabayev está causando sensación con un récord de 5-1 en la división.

«Sigo teniendo desafíos en mi división. ¿Por qué no (Mohammad Mokaev si regresa)? Tiene buen grappling. Taira demostró mejor boxeo. Cuando peleó con Royval, Royval lo metió en problemas. Ahora veo que tiene mejor boxeo; arregló un par de cosas. Joshua también tiene un boxeo increíble, una habilidad increíble, buena defensa contra los derribos; tengo muy buenos retadores allí«.

Lo más importante es que Pantoja no ignora lo que le espera. Sabe que Van representa un desafío único, así que no quiere adelantarse a los acontecimientos al pensar en un posible ascenso. Además, no todo depende de él; Dvalishvili tiene que ganar su próxima defensa del título contra Cory Sandhagen, que se celebrará como coestelar de UFC 320 el 4 de octubre.

«Claro, ¿por qué no pensar en esa pelea?. Arriba los dados. En la próxima pelea, tengo una. Merab también. Es una buena pelea. Sandhagen no es fácil, hermano. También se trata de Merab. Merab también necesita ganar su pelea… Es una buena pelea. Va a ser un éxito. Tengo muchas ganas de verla».