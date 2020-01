En un primer momento todo parecía una historia cuando WWE publicó una nota de prensa al respecto, pero poco después supimos que la discusión que Paige y Lana tuvieron en redes sociales en 2015 había sido en efecto fruto de una mala relación, fruto de sus problemas personales. Entonces, la segunda acusó a la primera de intimidarla cuando se encontraban en NXT, antes de que la segunda afirmara que la primera quiso crear una trama hablando mal de ella.

En 2018 ambas tuvieron una discusión en Total Divas, durante la cual la británica afirmó odiar como persona a su compañera de vestidor, durante su visita al Lago Tahoe. Durante estos años ha habido todo tipo de especulaciones al respecto de la relación entre ambas.

Ahora confirmamos que pasara lo que pasara entonces, lo han solucionado. Al mismo tiempo, confirmamos que sí que hubo problemas. En el siguiente video que Lana lanzó en su canal de YouTube (a partir del minuto 12) cuenta que Paige le regaló un brazalete de la amistad. Habla también de lo ocurrido en el lago Tahoe, comentando que tuvieron una especie de riña, un pequeño malentendido. Pero también dice:

«¿Cuándo las hermanas no pelean? Seamos sinceros. ¿Cuándo la familia no tiene una riña? Paige y yo… Saraya (nombre real de Paige) nos queremos mucho . Superamos eso, nos pedimos disculpas, lloramos, bebimos… Y entonces me dio este brazalete de la amistad, que llevo siempre conmigo. La quiero mucho, somos muy amigas, me ha ayudado mucho. Este brazalete lo llevo siempre a donde voy, me recuerda el amor, el perdón, el olvido, el aprendizaje, me hace seguir adelante».

Para añadir más información, la británica publicó este tuit:

This is very sweet. Straight up went to kick her ass in Tahoe. @NiaJaxWWE scooped me up real quick. 😂😂But we talked through our issues we had with eachother, very great trip ended up gaining a great friend. Love this crazy girl! @LanaWWE https://t.co/1RzLOw5zIB

— PAIGE (@RealPaigeWWE) January 10, 2020