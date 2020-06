A falta de cualquier noticia mínimamente luchística acerca de quien fuera Campeona de las Divas o Gerente General de SmackDown en WWE, solo queda hablar de ella por motivos de afuera de los encordados, como es el caso que nos ocupa: Paige se tiñe el cabello. Y no es que la británica no esté llamando la atención en estos meses desde su última aparición en el imperio McMahon, porque en realidad lo ha estado haciendo bastante.

► Paige se tiñe el cabello de rubio

Como puede apreciarse, la mayoría de las veces que se ha hablado de esta ex luchadora ha sido por cuestiones polémicas, lo cual tampoco es extraño, sea ella o no la protagonista de la controversia; no obstante, en esta ocasión no es así, aunque sin duda sí está dando mucho que hablar. Ella misma muestra en una reciente publicación en Instagram que ha cambiado el color de su pelo y ahora, por primera vez, luce rubia.

"Ahora soy Gwen Stefani".

Las reacciones no se han hecho esperar y las más interesantes provienen de otras Superestrellas, que pueden leerse en los comentarios de esta misma publicación. A Eva Marie parece encantarle; Charlotte Flair la llamada "mamacita" y afirma que está maravillosa; Nia Jax le dice "te quiero"; Michelle McCool escribe al palabra "amor". En cuanto a lo que dice la misma Paige, se refiere a la popular cantante, compositora y diseñadora de moda.

Es de suponer que la británica no volverá pronto a WWE, no al menos mientras continúe la pandemia, pero sí que un día retomará su carrera, sea cual sea el rol que tenga. Pero por ahora no se sabe nada a este respecto, por lo que solo queda esperar a nueva información.