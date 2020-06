El movimiento #SpeakingOut está conformado también por acusaciones contra la familia de Paige. La familia Knight ha sido acusada por luchadores y entrenadores que formaron parte de su escuela, de su empresa de lucha libre, de abuso sexual, abuso físico y abuso mental. Después de que esta acusación se pusiera sobre la mesa, la mamá de la Superestrella de WWE anunció su retiro de la industria. Esto después de negar rotundamente haber hecho nada de lo se dice que hizo. Por contra, ninguno de su esposo o hijos se ha pronunciado aunque sus nombres también estén sonando.

Ahora Paige responde a las acusaciones contra su familia en una historia de Instagram.

"No he estado utilizando mis redes sociales en las últimas dos semanas. Obviamente les dije a todos en Twitch que todo es muy negativo en este momento. Solo quería agradecerles a todos los que están apoyando a mi madre y a mi familia. Están siendo un rayo de positivismo y no puedo creer lo mucho que quieren a mi familia y a mi madre. Solo quiero agradecerles por todo el apoyo que están brindando especialmente a mi madre.

"No me había dado cuenta de cuántos corazones ha tocado realmente mi madre en el mundo de la lucha libre y en el mundo real. Mi madre ha recibido un montón de flores en su casa, lietralmente parece una floristería afuera de su casa en este momento. También ha tenido un montón de personas en sus seminarios y por supuesto a sus amigos; también a personas a las que ha inspirado, ayudado y alentado, que han hecho muchos videos para ella.