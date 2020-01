Una de las caras más habituales de WWE Backstage es Paige, pero no siempre aparece y cuando no es así los fans la extrañan. Pero no tendrán que hacerlo esta semana dado que la británica regresará al programa de FOX. Esto después de haber dicho recientemente que su carrera está lejos de acabar. Teniendo en cuenta su grave lesión de cuello, parece claro que no se refiere a una vuelta a los encordados, sino a que pronto tendrá un rol en el Imperio McMahon. Aunque muchos sí que están hablando de si podría retomar su vida como luchadora.

► Paige regresa a WWE Backstage

Entre ellos está Mike Johnson, de Pro Wrestling Insider, que ha publicado este informe:

«Paige está de vuelta en WWE Backstage esta semana. Ella ha estado insinuando en redes sociales que podría suceder algo grande con su carrera. Después de la última intervención realizada en su cuello, lo más grande sería que hiciera una aparición sorpresa en el Royal Rumble, pero no se sabe si eso puede suceder».

Deseando estar equivocados, nos atrevemos a decir que no va a ocurrir. Ojalá no fuera así, pero no tenemos ninguna base sobre la que impulsar la esperanza de que quien fuera Campeona de las Divas y Campeona NXT pueda volver a luchar. Quizá ella sí lo tenga y lo esté manteniendo completamente en secreto. Pero hasta que salga algo, preferimos no hacernos ilusiones.

De todas formas, esperaremos expectantes a ver si hace algún tipo de anunció mañana en el programa o se limita a comentar los temas que vayan tratando en el mismo, que es lo que hace de forma habitual cuando participa en el mismo.

Si finalmente no vuelve a luchar, seguro que nos contentamos con que trabaje más en televisión de lo que lo hace. Puede que representando a una luchadora, o a un luchador, o puede que siga explorando la vía de Gerente General.