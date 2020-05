Alexa Bliss está disfrutando de nuevo del Campeonato de Parejas WWE junto a Nikki Cross. Las dos continúan unidas porque a Vince McMahon le gusta cómo trabajan codo a codo. Y la verdad es que no les va nada mal, si tenemos en cuenta la situación tanto de la división femenil por equipos como de todas las luchadoras. Queda por ver si pronto tienen unas oponentes oficiales después de que hace poco defendieran el título ante The IIconics. Podría pensarse que éstas van a intentar tener una nueva oportunidad, mientras intentan arreglar una amistad que parece estar cerca de finalizar.

Se habrán fijado en que no hemos comentado nada acerca de las críticas recibidas por la monarca, porque en realidad no es necesario dar publicidad a los llamados haters. Uno de los problemas es precisamente que eso se haga, aunque tampoco se puede culpar a quienes les responden. Al mismo tiempo, siempre está bien destacar a quienes lo hacen, sobre todo si es defendiendo a otra persona. Esto mismo es lo que ha hecho recientemente Paige con Bliss. Quien fuera Campeona de las Divas hizo esta publicación en Twitter para romper una lanza en favor de su compañera:

This is the problem right here. HES one of the problems. Cyber bullying is NOT okay and to this extent too? What a disgrace and I’m assuming he’s supposed to be a reporter of some sorts? Shame on you JD. Your work is incredible @AlexaBliss_WWE pay no mind to ignorance like this. https://t.co/cQRfIvAGTG

— PAIGE (@RealPaigeWWE) May 25, 2020