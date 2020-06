Paige critica a WWE y algunos fans la malinterpretan

Paige critica a WWE

2019 fue un año sumamente reivindicativo para las mujeres, impulsado por la tendencia #MeToo surgida en 2017. Y WWE, una empresa que tanto se cuida de estar al día y ofrecer una imagen de inclusión y diversidad, no podía desaprovechar la ocasión.

¿Creen casualidad que el pasado abril por primera vez unas luchadoras estelarizaran WrestleMania? ¿O que se creara el Campeonato Femenil de Parejas? Sin embargo, si ese impulso a la "Revolución" (no puedo evitarlo, el término "Evolución" me sigue sonando muy mal) se redujo ostensiblemente una vez Ronda Rousey se apeó de la empresa, dicho cetro fue una de las víctimas más evidentes. Y ayer en WWE Backstage, Paige quiso dar cuenta de este brindis al Sol.

Pero esa mención concreta a Bayley y Banks, actuales monarcas, fue un tanto mal acogida por los fans de estas, acusándola de querer menoscabar su trabajo. Recordemos que muchos aún tienen presente que tras una desafortunada patada de Banks, Paige tuvo que colgar las botas, por lo que apuntan a que seguramente "The Anti-Diva" no guarde demasiada estima por "The Boss". Otros también cuestionaron a Paige por qué no lanzó tal juicio cuando ella misma ejercía de mánager de The Kabuki Warriors.

Así que la primera Campeona NXT de la historia ha publicado hoy un comentario aclaratorio.

I don’t know how stans do it. It went from me saying how I want the women’s tag championships to be taken more seriously to apparently I hate ALL your favorites. Twitter has lost their minds. 😂