John «Bradshaw» Layfield dedicó la mayor parte de su carrera a la WWE de Vince McMahon. Desde 1995 hasta 2009. Como luchador; también regresó para un combate en 2014. Más allá de ese rol, en realidad el veterano nunca ha dejado de estar conectado con la compañía, la cual está actualmente en manos de Triple H, creativamente, y TKO, ejecutivamente.

De todo ese tiempo que pasó bajo el régimen McMahon, JBL recuerda cómo era el sistema de pagos:

“Mi contrato, sabes, cuando estuve en mi mejor momento, probablemente gané, creo, entre nueve y diez veces más de lo que marcaba mi sueldo base, porque nunca me importó ese sueldo base . Yo siempre creí que debías ganarte lo que matas (o sea, ganar según tu desempeño). Siempre pensé: si me va bien, Vince me va a pagar. Él era un excelente tipo para pagar . Nunca me preocupé por eso.”

“Tenía toda una metodología, y era 100% una completa mierda. El 29%, recuerdo ese número, iba para el edificio, empleados y talento. Ese número puede que haya sido legítimo. No digo que no lo sea. Pero la manera en que se distribuía ese número era absolutamente una mierda. Era Vince. Vince revisaba todo, y he hablado con tipos que manejaban la nómina, incluido Gerry Brisco, y Vince revisaba y decía: ‘No, cambia esto por esto. Cambia esto por aquello.’ Lo basaba en lo que él creía que cada luchador generaba, lo que él pensaba que valían, las entradas que según él vendían, y su posición en el cartel. Todo era por instinto… 100% por sensación. Que yo sepa, no muchos se quejaban de sus pagos. Vince era muy bueno pagando, el mejor que he visto.”