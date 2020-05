Durante el segmento inicial del más reciente Monday Night Raw, Becky Lynch anunció que dejará el ring por un tiempo, anunciando su embarazo. Por este motivo, la ahora ex Campeona Raw cedió su Campeonato a Asuka, quien fue la ganadora del maletín en Money in the Bank el último domingo

► ¿Qué ocurrirá con el contrato y salario de Becky Lynch?

Aún es muy prematuro saber cuándo volverá Becky Lynch, si es que decide hacerlo. Sin embargo, pese a las desatinadas declaraciones de Jim Cornette, aludiendo al hecho de que The Man estaría dejando de ganar millones de dólares "sólo" para convertirse en The Mom, la realidad es que no hay una versión oficial respecto lo que pasará con la situación contractual o el salario de Becky Lynch durante su embarazo.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre el rumor de que WWE no le pagaría a Lynch durante el tiempo que esté ausente.

"Hasta donde yo sé, y no sé diferente, ella va a tener su lado negativo y le venderán mercadería por un año y sabes que la van a comercializar por un año. No podrá luchar durante un año y si regresa, quiero decir que ninguno de nosotros lo sabe".

Es de conocimiento público que los contratos en WWE tienen una cláusula de extensión en el tiempo en caso de lesión, por el mismo periodo que estuvo impedido de competir; por ello, PWInsider ha hecho una aclaración de lo que podría darse en el caso de Becky Lynch:

"Cuando se lesiona una Superestrella, WWE puede congelar el contrato pagando su salario garantizado a la baja y extendiendo el tiempo no utilizado en el contrato. Sinceramente, no sé cómo funciona con un embarazo. Supongo que pueden hacer lo mismo con ella si eligen hacerlo."

Tendremos que ver qué decide hacer WWE para este caso, pero en este momento, The Man todavía está recibiendo sus cheques por parte de la compañía. Si bien la decisión de tener un hijo puede afectarle su carrera, no parece creíble el hecho de que WWE vaya a dejarla desamparada, más aún cuando ha sido una de sus principales Superestrellas en los últimos años.