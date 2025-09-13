AEW, Coberturas

AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Paragon vs. Death Riders

William Beltrán
Oficial: WrestleMania 43 será en Arabia Saudita

WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Cobertura y resultados WWE SmackDown 12 de septiembre 2025 | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Ricardo Rendón

Tiffany Stratton defiende el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill… Randy Orton vs. Drew McIntyre | WWE SmackDown 12 de septiembre 2025.

Andrade | SuperLuchas.com

Más detalles sobre la salida de Andrade de la WWE

Ricardo Rendón

Andrade ya no va más en WWE y surgieron los primeros detalles que apuntarían al origen de su salida.

Bandido y Brody King retienen el Campeonato de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y El Difunto

Apolo Valdés

La dupla “Brodido” superó al Galeón Fantasma en el Viernes Espectacular del CMLL, consolidando su reinado y encendiendo la ruta hacia el 92 Aniversario.

Andrade | SuperLuchas.com

Andrade, fuera de WWE

Wendy Cervantes

Andrade el Ídolo dice adiós nuevamente a WWE. El talentoso luchador mexicano habría decidido solicitar su liberación contractual.

Cobertura y resultados AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Paragon vs. Death Riders

AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Paragon vs. Death Riders

William Beltrán

Daniel García se une a Death Riders. ¿Cómo será su versión violenta?… Kazuchika Okada defiende título ante Michael Oku | AEW COLLISION 13 de septiembre 2025.

3x3 WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

3×3: Lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS

Ricardo Rendón

La lucha entre El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Ethan Page vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh fue lo más destacado de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS

Mina Shirakawa

Mina Shirakawa anhela ganar el Grand Prix de Amazonas

Dark Angelita

Mina Shirakawa, la primera invitada extranjera al Grand Prix de Amazonas, quiere dar la sorpresa y llevarse el trofeo

AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Paragon vs. Death Riders

WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Cobertura y resultados | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Resultados ROH on HonorClub (11 de septiembre 2025) | AR Fox vs. Shane Taylor

El Galeón Fantasma a final de Copa Independencia, Dragones tras campeonato y más

El regreso de AJ Lee a WWE: Una estrategia más allá de la nostalgia

¿Se convertirá AAA en la tercera marca de WWE, por encima de NXT?

WWE NXT ESENCIAL | Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Stephanie Vaquer regresan a casa

WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

Ricardo Rendón

Tiffany Stratton defiende el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill… Randy Orton vs. Drew McIntyre | WWE SmackDown 12 de septiembre 2025.

3x3 WWE SmackDown 12 de septiembre 2025 | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill

3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025

Ricardo Rendón

La lucha entre Sami Zayn y Rey Fenix fue lo más destacado del reciente WWE SMACKDOWN

Oficial: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre en Wrestlepalooza

Wendy Cervantes

Durante SmackDown, se hizo oficial que Cody Rhodes luchará ante Drew McIntyre en WWE Wrestlepalooza.

WWE Worlds Collide Las Vegas 2025 Dominik Mysterio NUEVO Megacampeón AAA 2

Worlds Collide: Dominik Mysterio, NUEVO Megacampeón AAA

Wendy Cervantes

En el evento WWExAAA Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio venció a El Hijo del Vikingo y es el nuevo Megacampeón AAA.

Worlds Collide: Hijo de Dr. Wagner Jr. retiene el Campeonato Latinoamericano ante cuatro rivales

Apolo Valdés

Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh no pudieron conseguir el título y cayeron ante el Hijo de Dr. Wagner Jr. en combate por el Campeonato Latinoamericano.

WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas

Worlds Collide Las Vegas: Mr. Iguana y Lola Vice vencen a The Judgment Day

Wendy Cervantes

El favorito de los fans, Mr. Iguana, y la hermosa Lola Vice, lograron vencer a Finn Bálor y Roxanne Pérez de The Judgment Day, en WWExAAA Worlds Collide 2025.

WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas

Worlds Collide: Pagano y Psycho Clown son atacados por The Wyatt Sicks

Apolo Valdés

Después de derrotar a Kofi Kingston y Grayson Waller or el Campeonato de Parejas AAA, Psycho Clown y Pagano fueron atacados por los Wyatt Sicks

WWE Worlds Collide Las Vegas 2025 Natalya

Worlds Collide Las Vegas: Natalya venció a Faby Apache

Wendy Cervantes

En WWExAAA Worlds Collide 2025 Las Vegas, vimos como Natalya logró vencer a Faby Apache en una muy buena lucha.

Worlds Collide: Mascarita Sagrada da el triunfo sobre LWO y aliados

Apolo Valdés

La primera lucha de la noche de Worlds Collide le dio el triunfo a La Parka, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr.

SmackDown: Nia Jax atacó a Tiffany Straton y Jade Cargill

Wendy Cervantes

En el más reciente SmackDown, Nia Jax atacó a Tiffany Stratton y Jade Cargill, quienes empataron en una muy buena lucha.

WWE SmackDown 12 septiembre 2025 Rey Fénix Sami Zayn

SmackDown: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Wendy Cervantes

En SmackDown, Sami Zayn retuvo el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante el mexicano Rey Fénix.

WWE SmackDown 12 septiembre 2025 R-Truth Brock Lesnar

SmackDown: Brock Lesnar se rompe los pantalones al atacar a R-Truth

Wendy Cervantes

Brock Lesnar tuvo un careo con R-Truth y se terminó rompiendo los pantalones al hacerle un F5 en segmento cómico.

