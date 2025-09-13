Noticias WWE, AWE, CMLL, AAA y más ›
WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill
Tiffany Stratton defiende el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill… Randy Orton vs. Drew McIntyre | WWE SmackDown 12 de septiembre 2025.
AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Paragon vs. Death Riders
Daniel García se une a Death Riders. ¿Cómo será su versión violenta?… Kazuchika Okada defiende título ante Michael Oku | AEW COLLISION 13 de septiembre 2025.
3×3: Lo mejor y lo peor de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS
La lucha entre El Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Ethan Page vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh fue lo más destacado de WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS
Mina Shirakawa anhela ganar el Grand Prix de Amazonas
Mina Shirakawa, la primera invitada extranjera al Grand Prix de Amazonas, quiere dar la sorpresa y llevarse el trofeo
3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025
La lucha entre Sami Zayn y Rey Fenix fue lo más destacado del reciente WWE SMACKDOWN
Oficial: Cody Rhodes vs. Drew McIntyre en Wrestlepalooza
Durante SmackDown, se hizo oficial que Cody Rhodes luchará ante Drew McIntyre en WWE Wrestlepalooza.
Worlds Collide: Dominik Mysterio, NUEVO Megacampeón AAA
En el evento WWExAAA Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio venció a El Hijo del Vikingo y es el nuevo Megacampeón AAA.
WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Cobertura y resultados | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio
WWE SMACKDOWN 12 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tiffany Stratton vs. Jade Cargill
Resultados ROH on HonorClub (11 de septiembre 2025) | AR Fox vs. Shane Taylor
Worlds Collide: Hijo de Dr. Wagner Jr. retiene el Campeonato Latinoamericano ante cuatro rivales
Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh no pudieron conseguir el título y cayeron ante el Hijo de Dr. Wagner Jr. en combate por el Campeonato Latinoamericano.
Worlds Collide Las Vegas: Mr. Iguana y Lola Vice vencen a The Judgment Day
El favorito de los fans, Mr. Iguana, y la hermosa Lola Vice, lograron vencer a Finn Bálor y Roxanne Pérez de The Judgment Day, en WWExAAA Worlds Collide 2025.
Worlds Collide: Pagano y Psycho Clown son atacados por The Wyatt Sicks
Después de derrotar a Kofi Kingston y Grayson Waller or el Campeonato de Parejas AAA, Psycho Clown y Pagano fueron atacados por los Wyatt Sicks
Worlds Collide Las Vegas: Natalya venció a Faby Apache
En WWExAAA Worlds Collide 2025 Las Vegas, vimos como Natalya logró vencer a Faby Apache en una muy buena lucha.
Worlds Collide: Mascarita Sagrada da el triunfo sobre LWO y aliados
La primera lucha de la noche de Worlds Collide le dio el triunfo a La Parka, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr.
SmackDown: Nia Jax atacó a Tiffany Straton y Jade Cargill
En el más reciente SmackDown, Nia Jax atacó a Tiffany Stratton y Jade Cargill, quienes empataron en una muy buena lucha.
SmackDown: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix el Campeonato de los Estados Unidos WWE
En SmackDown, Sami Zayn retuvo el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante el mexicano Rey Fénix.
SmackDown: Brock Lesnar se rompe los pantalones al atacar a R-Truth
Brock Lesnar tuvo un careo con R-Truth y se terminó rompiendo los pantalones al hacerle un F5 en segmento cómico.
El Galeón Fantasma a final de Copa Independencia, Dragones tras campeonato y más
Dio inicio el torneo de parejas Copa Independencia, donde el Galeón Fantasma (Barboza y Difunto) consiguieron su pase a la final
WWE NXT 16 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo
NXT Homecoming: Ethan Page vs. Tyler Breeze… Rhea Rhea Ripley, Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer vs. Fatal Influence | Previo WWE NXT 16 de septiembre 2025.
Previo WWE Raw 15 de septiembre 2025 | Lyra Valkyria vs. Roxanne Pérez
Lyra Valkyria se enfrenta a Roxanne Pérez… Cara a cara de CM Punk y AJ Lee con Seth Rollins y Becky Lynch | WWE Raw 15 de septiembre 2025.