Pagano y Psycho Clown conquistan el Campeonato de Parejas en Triplemanía XXXIII

La Arena Ciudad de México fue testigo de una de las luchas más intensas de Triplemanía XXXIII, donde Pagano y Psycho Clown lograron coronarse como nuevos Campeones de Parejas de AAA al derrotar a Los Garza (Ángel y Berto) en una contienda que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

El duelo, pactado en modalidad de lucha callejera, rápidamente se convirtió en un espectáculo extremo con la presencia de sillas, botes de basura, mesas y hasta shinais de kendo. Ángel Garza, quien ha sabido ganarse la antipatía del público mexicano a través de su faceta de rudo, fue recibido con una cascada de abucheos que contrastó con el apoyo absoluto para los llamados psicópatas del ring.

Al inicio, los regiomontanos mostraron su poderío y controlaron las acciones, castigando sin piedad a los retadores. Sin embargo, la resistencia de Pagano y Psycho Clown fue clave para nivelar la balanza. El público se volcó a su favor cuando Pagano aplicó una guillotina sobre un bote de basura, aunque después sufrió un castigo brutal al ser lanzado sobre una mesa por los Garza.

El clímax llegó cuando ambos equipos intercambiaron golpes y lances sobre mesas alrededor del ring, provocando la ovación generalizada con el grito de “¡Esto es lucha!”. Finalmente, con Berto atrapado en alambre de púas, Psycho Clown ejecutó un espectacular Spanish Fly desde lo alto, asegurando la cuenta de tres que dio la victoria a los payasos.

Con este triunfo, Pagano y Psycho Clown no solo suman un campeonato más a su trayectoria, sino que confirman ser la pareja más explosiva y carismática de la AAA.