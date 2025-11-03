Padre de Carmella repasa su carrera del baile a WWE

El luchador y boxeador profesional Paul Van Dale tiene una hija, Leah, mucho mejor conocida como la ex-Superestrella WWE Carmella. ¿Cómo ha vivido con «La Princesa de Staten Island» su vida y carrera desde ser una niña en una academia de baile hasta convertirse en una de las luchadoras más populares del mundo?

► Paul Van Dale y su hija Leah

“A Leah la metí en clases de baile cuando tenía como tres años, a ella y a su hermana menor. Así que ha bailado toda su vida. Cuando terminó la secundaria, fue a la universidad y luego hizo una audición para las animadoras de los New England Patriots, y fue por tres años. Siempre le atrajo el mundo del entretenimiento, todo eso de bailar y estar en el espectáculo.”

“Cuando dejó a los Patriots, voló a Los Ángeles para probarse como animadora de Los Angeles Lakers. Había como 800 chicas y solo iban a elegir a cuatro, porque las demás volvían del año anterior. Pero aun así, logró entrar. Y lo increíble es que Leah nunca había sido animadora antes de los Patriots, ni en la secundaria ni nada. Pero en la NFL es más baile que animación, y tenía toda esa experiencia. Con los Lakers estuvo un año, vivió en Los Ángeles ese tiempo. Incluso la pusieron en la portada del calendario, que es algo grande, porque ser animadora de los Lakers es bastante importante.”

“Luego volvió, no sabía bien qué quería hacer. Empezó a trabajar como entrenadora personal, se certificó y todo eso. Entonces le hablé de la lucha libre. Le dije: ‘Deberías intentarlo. Estás en gran forma, te gusta entrenar, te ves bien y eres atlética.’”

“Consiguió una prueba para NXT. La iban a mandar a Florida por una semana para probarla. Pero antes le dije: ‘Déjame llevarte a mi gimnasio de boxeo en Southbridge, Massachusetts, y te enseño a caer, a recibir bumps, para que al menos tengas una idea cuando vayas allá’. La llevé al ring de boxeo y la puse a practicar los bumps. Y cuando fue al tryout, en dos días ya le ofrecieron un contrato, aunque era una prueba de una semana. Y el resto es historia.”

“Ella creció viéndome luchar, y siempre estuvo intrigada por eso. Venía a mis combates de boxeo y de lucha libre. Estuvo rodeada de ese ambiente toda su vida. Y como era atlética y estaba en buena forma, lo intentó, lo logró, y trabaja duro. Leah es muy determinada. Si quiere algo, encuentra la forma de conseguirlo.”

“Estamos muy orgullosos de ella, su madre y yo. Estuvimos presentes cuando cobró el Money in the Bank contra Charlotte Flair. Estábamos ahí porque habíamos ido a WrestleMania y unos días antes fue esa lucha. Fue en Nueva Orleans. Nos hizo sentir muy orgullosos esa noche. Sabíamos que podría pasar, pero no estábamos seguros. Y lo logró.”