Padre de Bray Wyatt está en cuidados paliativos

SuperLuchas lamentamos informar que Mike Rotunda, miembro del Salón de la Fama de la WWE como miembro de The U.S. Express y padre de Bray Wyatt y Bo Dallas, tiene graves problemas de salud.

► Malas noticias sobre Mike Rotunda

El también icónico Barry Windham lo dio a conocer durante una reciente entrevista durante la Glory Days/ Grapple Con:

“Es un poco difícil ahora mismo, ¿sabes? Mike está en cuidados paliativos ahora. Amo a esa familia, pero… es tan trágico.”

“Bray Wyatt era un buen chico. Era una persona muy buena. Nunca tuvo problemas en toda su vida. Era un buen chico. Él y yo solíamos hablar durante horas sobre Robert De Niro. Era el mayor fan de Robert De Niro en el mundo. Lo obligué a ver varias películas de De Niro que no había visto.”

“Conocí a Mike en Toronto en 1982… puede que haya sido a finales del 81, pero lo conocí antes de que fuera a Alemania a entrenar. Fue como si fuéramos viejos amigos desde el primer momento. Así que cuando apareció en Florida, conectamos de inmediato, como si fuéramos amigos de toda la vida. Algunos simplemente conectan así. El mejor consejo que me dio fue: ‘Ve más despacio.’”

“Ha sido un gran viaje, y me gustaría que todos recen por Mike.”

Cuidados paliativos es la atención médica y emocional que se da a una persona con una enfermedad muy grave o terminal, cuando ya no hay un tratamiento que pueda curarla

SuperLuchas rezamos por Mike Rotunda.