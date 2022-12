Paddy Pimblett y sus años de escuela: Me echaron

La estrella del peso ligero de la UFC, Paddy Pimblett, ha recordado lo que hizo para ser expulsado de la escuela durante su juventud en Liverpool.

Durante una reciente aparición en Pub Talk con los antiguos peleadores de fútbol Alan Brazil y Ray Parlour, Pimblett recordó su infancia y su paso por la educación.

«Para ser sincero, era un poco de las dos cosas (inteligente y bromista)», dijo Pimblett. «Obtuve todos mis GCSEs, pero en el último año, me echaron. Me dieron un permiso de estudios ampliado, así que no consta como expulsado… Me pillaron vendiendo Lucozades y Discos, y otras cosas, unas 14 veces. Así que eso influyó».

Pero a diferencia de algunos luchadores, cuyas primeras experiencias de lucha en el patio de la escuela les habrían hecho enfrentarse a las consecuencias, el principal motivo de la expulsión de Pimblett fue el tipo de movimiento que cabría esperar de alguien con el descaro de «The Baddy». Patear una pelota de fútbol después de que se le dijera que no lo hiciera…

«Pero al final… me echaron por patear una pelota de fútbol en el patio. Yo y el pequeño Webby… la maestra sale, ‘¡Si alguien patea esa pelota!’ Yo la pateé, Webby la pateó. Entramos en el colegio al día siguiente, nada más entrar en clase… ‘Hay que ir al despacho del director’«, continúa Pimblett. «Nos dieron una carta, por patear una pelota en el patio».

Al final, Pimblett explicó que la decisión acabó siendo una bendición, ya que sus posteriores mañanas libres las pasó en el gimnasio, lo que le permitió aceptar un combate con poca antelación.