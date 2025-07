Paddy Pimblett podría encontrarse en una pelea por el título de peso ligero contra el recién coronado campeón Ilia Topuria, y «The Baddy» cree que su ventaja de tamaño podría ser la clave para derrotar al antiguo rey del peso pluma.

«Ya lo he dicho antes en varias entrevistas, la gente piensa que me aplastaría, pero es diferente cuando hay tanta diferencia de tamaño», dijo Pimblett en el podcast Verse Us. «La gente cree que no soy lo suficientemente bueno para [enfrentarme a él], pero tío, es un enano. Eso es lo que le dije, te voy a acabar, pequeño. Es mucho más bajo que yo, yo soy mucho más ancho que él. Eso influye. Por eso la gente baja de peso».

Pimblett también cuestionó la decisión de Charles Oliveira de enfrentarse cara a cara con Topuria el sábado por la noche y sugirió que su estrategia había sido completamente errónea.

«Pensé que si Charles lo llevaba a las últimas rondas, quizá habría sido un poco diferente», dijo Pimblett. «Me gusta mucho Charles, pero ¿qué coño era ese plan de juego, tío? Solo quedarse delante de él y recibir golpes en la cara.

«Me encantaría saber cuál era su plan de juego. Porque fue medio vergonzoso. ¿De dónde salió el corte? Topuria terminó encima de él, y yo pensé: «El corte de Oliveira». Obviamente, le habría dado un poco en el ojo. Es más fácil conseguirlo, pero aún así. ¿Qué haces quedándote en medio y lanzándole puñetazos cuando él es un boxeador de primera clase y tiene poder? Me sorprendió lo estúpido que podía ser después de que esa fuera su pelea profesional número 47, y entrara allí como un aficionado».

Entre el comentario sobre el tamaño y el reconocimiento del poder de nocaut de Topuria, parece que Pimblett ve su mejor oportunidad de vencerlo en la lona, y eso tiene sentido, ya que, aunque su striking ha mejorado claramente en los últimos tiempos, el grappling de Pimblett siempre ha sido su punto fuerte.

Dicho esto, siempre vale la pena recordar que, a pesar de que su habilidad en el striking ha sido su tarjeta de presentación en la UFC hasta ahora, el juego de suelo de Topuria también es muy fuerte, y de hecho le llevó a ganar las primeras siete peleas de su carrera consecutivas por sumisión, todas ellas excepto una en el primer asalto.

Aun así, incluso si la pelea se mantuviera en la pelea de pie, Pimblett está convencido de que tiene la resistencia para soportar el tipo de golpes que Oliveira no pudo soportar.

«Esa es la cuestión, él ha recibido mucho daño», dijo Pimblett sobre Oliveira. «Nunca he tenido una pelea así. Quiero tener una guerra con alguien, pero nunca he tenido una. Nunca he recibido tanto daño en mi vida. Él no me noquearía. Podría golpearme con su mejor puñetazo y yo me reiría en su cara».

En este momento, todo son rumores, ya que la UFC no ha tomado ninguna decisión sobre quién será el próximo rival de Topuria y, de hecho, Dana White dijo después del UFC 317 que no aprobaba el enfrentamiento en la jaula entre Topuria y Pimblett tras la pelea.

Dicho esto, un comentario reciente del protagonista de UFC 319, Dricus du Plessis, de que Pimblett pelearía contra Justin Gaethje en el evento coestelar de esa cartelera el próximo mes, ha sido desmentido por el propio «The Baddy».

«Están locos si piensan que voy a pelear en agosto», escribió Pimblett ayer.

Así que parece que Topuria vs. Pimblett sigue siendo una opción muy real, y con ambos peleadores ansiosos por resolver su rivalidad, eso solo va a echar más leña al fuego.

«Lo odio. Lo odio con toda mi alma», dijo Pimblett en Verse Us. «Quiero causarle dolor en su vida. ¿Sabes a qué me refiero? Me gustaría que esa pelea durara 4 minutos y 50 segundos en el quinto asalto y que yo le hubiera dado 907 codazos y le hubiera desfigurado la cara. No quiero un nocaut rápido. Quiero hacerle sufrir».