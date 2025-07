Paddy Pimblett quedó impresionado por cómo Charles Oliveira abordó su pelea contra Ilia Topuria en UFC 317.

Oliveira (35-11 MMA, 23-11 UFC) fue noqueado en menos de dos minutos y medio por Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) en el evento principal del sábado pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, tras decidir mantenerse en pie e intercambiar golpes con «El Matador», a pesar de la reputación de Topuria como uno de los luchadores más duros de la UFC.

«Pensé que si Charles llegaba a los últimos asaltos, quizá las cosas hubieran sido un poco diferentes», dijo Pimblett en el podcast Verse Us. «Me gusta mucho Charles, pero ¿qué c*ño era ese plan de juego, tío? Quedarse delante de él y recibir puñetazos en la cara.

Me encantaría saber cuál era su estrategia. Porque fue medio vergonzoso. ¿De dónde salió el corte? Topuria terminó encima de él, y yo pensé: «El corte de Oliveira». Obviamente, eso le habría afectado un poco al ojo. Es más fácil conseguirlo, pero aun así. ¿Qué haces quedándote en medio y lanzándole puñetazos cuando él es un boxeador de primera clase y tiene potencia? Me sorprendió lo estúpido que podía ser después de que esa fuera su pelea profesional número 47, y entrara allí como un aficionado».

El ex campeón de peso ligero Oliveira entró en la pelea con una clara ventaja de tamaño y alcance, y pareció encontrar cierto éxito inicial desde la distancia.

«En los primeros 20 segundos, le dio (una patada) un poco», dijo Pimblett. «Le dio una patada con la pierna, y pensé que Topuria iba a tener una noche difícil. Luego, Charles le dio una vez y empezó a intercambiar golpes con él, pero cuando salió, fui a ver a Graham (Boylan, el mánager de Pimblett) y le dije: «Parece nervioso». Cuando Ilia salió, solo sonreía. Pensé que eso iba a influir en el combate».

Pimblett ha tenido una relación tensa con Topuria desde una disputa pública que comenzó en 2021. Los dos se enfrentaron dentro del octágono inmediatamente después de la pelea del sábado, y la estrella británica parecía notablemente más grande que el nuevo campeón de peso ligero.

«Ya lo he dicho antes en varias entrevistas, la gente piensa que me aplastaría, pero es diferente cuando hay tanta diferencia de tamaño», dijo Pimblett. «La gente cree que no soy lo suficientemente bueno para (enfrentarme a él), pero tío, es un enano.

Eso es lo que le dije, te voy a acabar, pequeño. Es mucho más bajo que yo, yo soy mucho más ancho que él. Eso influye. Por eso la gente baja de peso».