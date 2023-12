Paddy Pimblett ve más allá de Tony Ferguson

El controvertido peso ligero de la UFC, Paddy Pimblett, ya mira de reojo al veterano Tony Ferguson.

Ambos se enfrentarán el mes que viene en el UFC 296, donde «El Cucuy» intentará romper una dura racha de seis derrotas frente al bravucón de Liverpool. Pimblett parece estar seguro de que será capaz de agravar los males de Ferguson la noche del combate.

De hecho, Pimblett parece estar tan seguro de su victoria sobre el ex hombre del saco de las 155 libras que ya está pensando en lo que vendrá después. Desde el rival hasta la cartelera ideal para regresar, «The Baddy» parece tener planeado su futuro próximo en el mundo de la lucha.

► Esto es lo que puedo ver después de vencer a Tony» – Paddy Pimblett

Durante una reciente aparición en el Energised Show, se le preguntó a Pimblett si creía que una victoria sobre «El Cucuy» le situaría entre los 15 mejores pesos ligeros. El británico cree que una victoria en el UFC 296 no será suficiente para entrar en el ranking.

«The Baddy» citó a Bobby Green, que derrotó a Ferguson a principios de este año, por no entrar en el top 15 inmediatamente después de la victoria como una razón clave detrás de sus pensamientos sobre el asunto. Sin embargo, Green consiguió finalmente el puesto 13 en la división de peso ligero.

Parece que «King» está en el radar de Pimblett para una pelea el año que viene, posiblemente en UFC 300. De hecho, tanto Green como Grant Dawson -que cayó ante Green el mes pasado por KO- están en el punto de mira de Pimblett si supera a «El Cucuy».

«Seré sincero, no me veo entre los 15 primeros tras una victoria contra Tony«, dijo Pimblett. «Bobby Green no lo hizo, y Bobby Green peleó y lo venció antes que yo, ¿me entiendes? Así que me veo peleando con alguien así: Bobby Green, Grant Dawson, ¿sabes lo que quiero decir? Alguien así para entrar en el ranking»

«Quiero decir, eso es lo que puedo ver después de vencer a Tony. Especialmente si el gran Conor [McGregor] regresa en UFC 300. La señora (su esposa) saldrá de cuentas un par de semanas después de eso. Por lo tanto, sería bueno conseguir otra pelea, conseguir otro día de pago antes de que los gemelos sean debidos «.