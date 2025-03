Paddy Pimblett revive rivalidad con Ilia Topuria

Una rivalidad de tres años se ha reavivado recientemente en la división de peso ligero de la UFC.

Paddy Pimblett e Ilia Topuria protagonizaron un altercado en el hotel de los peleadores antes del UFC Londres, en marzo de 2022, después de que Pimblett hiciera algunos comentarios desacertados sobre la guerra ruso georgiana de 2008 (algo por lo que más tarde se disculpó).

El altercado llegó a las manos y la pareja tuvo que ser separada, pero no antes de que Topuria le lanzara una botella de desinfectante de manos a Pimblett.

También intercambiaron insultos durante la rueda de prensa previa al combate del UFC 282 ese mismo año, pero como Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) había subido a las 155 libras, la posibilidad de que ambos se vieran las caras dentro del octágono parecía haber desaparecido.

Tras el anuncio el mes pasado de que Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dejará vacante su título de peso pluma de la UFC y subirá permanentemente a la división de peso ligero, parece que la posibilidad de una pelea contra su antiguo rival puede estar de nuevo sobre la mesa.

A «El Matador» le gustaría tener una oportunidad inmediata contra el actual campeón del peso ligero, Islam Makhachev, pero aún no hay noticias sobre a quién se enfrentará en su primera salida en el peso ligero tras dejar vacante el título de peso pluma.

Pimblett, que se prepara para enfrentarse a Michael Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) en el UFC 314 del 12 de abril, cree que Topuria necesita demostrar sus credenciales en su nueva categoría de peso antes de que se le conceda una oportunidad por el título.

Le haría exactamente lo mismo que le voy a hacer a Michael Chandler. Le daría una patada en la cara o le sometería. Es un enano. Es diminuto.

Pimblett cree que cualquier enfrentamiento potencial entre ambos sería lo suficientemente grande como para encabezar un evento de pago por evento sin un título de la UFC en juego.

«Llevo años diciéndolo: me encantaría pelear con él», afirmó Pimblett. «Ahora que ha subido a ’55 es una posibilidad real. Parece que está sentado a la espera del Islam, pero personalmente creo que debería ser yo quien le diera la bienvenida a la división de peso ligero».

«Tiene un argumento incorporado. No necesitaría un título en ese pago por evento. Él y yo podríamos encabezar el pago por evento. No haría falta ninguna otra pelea. Se vendería solo. No necesitaría ningún bombo, porque ya he rebotado algo en su cabeza».