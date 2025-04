Paddy Pimblett recuerda cuando rechazó a UFC

Mientras se prepara para subir al octágono este fin de semana para la pelea más importante de su carrera, Paddy Pimblett ha estado recordando la vez que rechazó una oferta de contrato de la UFC.

La estrella británica Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC), que se enfrenta a Michael Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) en el evento coestelar de UFC 314 este sábado, luchó con los icónicos guantes amarillos de Cage Warriors durante la mayor parte de su carrera profesional antes de firmar finalmente con la UFC en 2021.

Después de ganar el título de peso pluma de Cage Warriors en 2016, la UFC lo llamó, pero «The Baddy» rechazó sus avances. El nativo de Liverpool quería tomarse un tiempo para madurar como peleador y eligió quedarse con Cage Warriors en su lugar.

Pimblett reveló que la decisión no solo tenía sentido desde una perspectiva de desarrollo, sino también financiera. La oferta de contrato que recibió de Cage Warriors superaba con creces la que le había hecho la UFC, y lo cierto es que no se arrepiente de haber optado por quedarse en la promoción con sede en el Reino Unido.

«Cuando me ofrecieron el primer contrato (de la UFC), me ofrecieron un nuevo contrato de Cage Warriors, y ese contrato valía más que el contrato base de la UFC, y he hecho mucho con ese dinero», dijo Pimblett esta semana durante una aparición en el podcast Full Send. «Ahorré ese dinero a lo largo de los años para conseguir un depósito para mi casa y pagar la hipoteca de mi madre. He hecho algunas cosas así, y ese dinero ha hecho mucho por mí a lo largo de los años«.

«Estoy muy agradecido a Cage Warriors. Me prepararon para el comienzo de mi vida adulta, porque a los 21 años empecé a cobrar ese sueldo».

Cinco años más tarde, Pimblett fichó por la UFC, donde sigue invicto. Se ha hecho más fuerte con cada pelea dentro del octágono y se ha convertido en un nombre conocido. Sin embargo, reveló que tuvo que respaldarse a sí mismo en los primeros tiempos aceptando un recorte salarial al firmar con el líder mundial.

«Cuando firmé por primera vez con la UFC, acepté un recorte salarial», reveló el luchador de 30 años. «El acuerdo estándar de la UFC es (10.000 dólares por presentarse, 10.000 por ganar). Al principio firmé por una reducción salarial. Mis dos primeras peleas fueron 10/10 y luego 12/12, y obviamente después de ganar mi segunda pelea conseguimos un nuevo acuerdo, y subió.»