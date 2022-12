Antes de sus respectivos paseos por el octágono en el UFC 282 el próximo fin de semana, el aspirante al peso ligero, Paddy Pimblett, ha afirmado que «romperá» el mentón del invicto aspirante al peso pluma, Ilia Topuria, si el contendiente nacido en Alemania decide enfrentarse a él con su séquito de nuevo.

Al comentar la posibilidad de un nuevo altercado con Topuria el próximo fin de semana en la «Ciudad del Pecado», Paddy Pimblett reveló que se ha organizado para alojarse fuera del hotel del púgil en un alojamiento diferente, aunque planea «romper» la mandíbula del peso pluma si se encuentran.

«Me he conseguido una casa», dijo Paddy Pimblett a BT Sport. «No necesito alojarme en un hotel con esos hongos, ese chico del desinfectante de manos [Ilia Topuria] y eso… si le veo, chaval, acabaré partiéndole la barbilla. Así que me mantendré alejado, muchacho, no me meteré en problemas con la NSAC (Comisión Atlética del Estado de Nevada)».

Tras afirmar que Pimblett tuvo que ser expulsado del UFC Performance Institute por una entrada trasera a su llegada a las instalaciones de Las Vegas, Topuria insistió en que no era un matón.

«Cuando llegué al IP esta mañana, tuve que esperar a que sacaran a Paddy (Pimblett) por la puerta trasera«, dijo Ilia Topuria. «No soy un acosador, no tienen por qué evitarme. Ya te has disculpado. Sigues sin gustarme. Mientras te portes bien cuando me veas, me importarás una p*ta m*erda».