A Paddy Pimblett le gustaría ser entrenador TUF contra Renato Moicano después de su victoria por sumisión en el UFC 304.

Pimblett recogió la mayor victoria de su carrera, ya que anotó una victoria por sumisión en la primera ronda sobre Bobby Green, lo que significa Pimblett se convertirá en un oponente clasificado. Después de la victoria, Pimblett llamó a Renato Moicano y le gustaría verlos como entrenador TUF.

«Sí, obviamente está clasificado por encima de mí también, pero el hecho de que creo que la construcción será hilarante», dijo Pimblett después de UFC 304 (vía BJPENN.com). «Ya lo he dicho el pasado sábado en la noche, creo que una temporada de The Ultimate Fighter conmigo y con él como entrenadores sería absolutamente j*didamente genial y oro muy cómico».

Moicano vs. Pimblett sería una pelea muy esperada y los preparativos estarían llenos de insultos, ya que tanto Pimblett como Moicano son dos de los peleadores más divertidos de la lista. Una temporada de TUF también sería interesante, pero es incierto si la UFC lo haría o no.

Sin embargo, antes de que se produzca esa pelea, Moicano tiene previsto encabezar el UFC París en septiembre contra Benoit Saint-Denis.

► Paddy Pimblett, encantado de callar a los que le odian

Paddy Pimblett entró en su pelea del UFC 304 contra Bobby Green como el menos favorito. Al entrar en el combate, no mucha gente le daba a Paddy Pimblett muchas posibilidades, ya que había oído todos los rumores de que nunca sería un rival de categoría.

Sin embargo, Pimblett consiguió una victoria por sumisión en el primer asalto y se convirtió en un rival clasificado.

«Es genial. No hay nada mejor que callar la boca a algunos imbéciles», declaró Pimblett tras el UFC 304 (vía MMAJunkie). «Es jodidamente brillante. Me encanta callar a los que me odian. La cantidad de gente que dice: ‘Nunca va a ser clasificado. Nunca será lo suficientemente bueno como para ser clasificado. Nunca estará entre los 15 primeros’, y todo eso. Incluso peleadores a los que he visto en YouTube diciendo tonterías y luego (yo) salgo ahí fuera y ofrecer una actuación impecable y darle una lección absoluta (fue genial)».

Con esta victoria, Pimblett suma 22 victorias, 3 derrotas y 6 victorias y 0 derrotas en la UFC.