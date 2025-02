Paddy Pimblett quiere darle la bienvenida a Ilia Topuria al peso ligero

Paddy Pimblett advierte al campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, sobre regresar al peso ligero.

Pimblett y Topuria han intercambiado muchas críticas en el pasado, pero sus carreras tomaron rumbos diferentes y cada peleador compitió en su respectiva categoría de peso. Pimblett hizo su debut en la clasificación de peso ligero después de una rápida sumisión de King Green en UFC 304 , y Topuria arrasó en la clasificación de peso pluma en su camino hacia la obtención del título.

Ahora, Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) tiene la mira puesta en el oro de 155 libras, pero Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) está convencido de que no tendría el tamaño para competir con él.

“ Ilia es un enano. La gente no entiende cuánto más grande soy que Ilia. Soy mucho más grande que él, la gente no se da cuenta. Me encantaría hacer un duelo con él, solo para que todos puedan ver cuánto más grande soy en realidad que él”.

Pimblett admite que Topuria es un gran peleador, pero dice que le dieron una vía rápida para conseguir el título. Cree que tiene más trabajo que hacer en el peso pluma antes de desafiar a Islam Makhachev y le encantaría pelear con él en el peso ligero.

“No me malinterpreten, es muy bueno. El hecho de que no me guste no significa que me vaya a sentar aquí y mentir. Es un muy buen peleador. Lo es. Pero también creo que se le adelantó rápidamente al cinturón porque (Alexander Volkanovski) ya había despejado la división de peso pluma. Creo que se le adelantó rápidamente al cinturón. Sólo había vencido a Bryce Mitchell y Josh Emmett y tenía una oportunidad por el título. Ni siquiera tuvo que vencer a Brian Ortega o Yair Rodríguez o Arnold Allen. Se saltó a estos peleadores y pudo pelear por el cinturón sólo porque Volk había despejado la división, y personalmente no creo que noquee a Volk a menos que Volk haya recibido una patada en la cabeza 12 semanas antes por parte de Islam. Creo que Volk peleó demasiado pronto. Volk estaba ganando ese primer y segundo asalto hasta que lo atraparon.

“Creo que la revancha será muy reveladora porque, obviamente, (Topuria) noqueó a (Max) Holloway. Holloway nunca ha sido noqueado, pero ha estado en varias guerras. Ha sufrido mucho daño. Creo que si vence a Volk una segunda vez y luego vence a Diego Lopes, entonces sí, podría pasar a la historia como el mejor peso pluma de todos los tiempos. Pero está hablando de subir al peso ligero cuando solo ha tenido una defensa del título. Creo que necesitas defender el cinturón al menos tres veces si quieres pelear por el cinturón en la división superior. Si quiere llegar al peso ligero, estoy aquí esperando. Estaré allí para darle la bienvenida. No creo que nadie más en la división tenga más derecho a darle la bienvenida a la división que yo. Me encantaría tener una pelea justa con él y patearlo por todos lados”.