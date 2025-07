Paddy Pimblett predice pelea entre Poirier vs. Holloway

Paddy Pimblett cree que el momento podría ser demasiado grande para que Dustin Poirier lo maneje en UFC 318.

Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) hará su última entrada al octágono en una trilogía contra el campeón de BMF, Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC), el 19 de julio desde el Smoothie King Center de Nueva Orleans ( ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+). Con Poirier retirándose en su ciudad natal y habiendo vencido a Holloway dos veces, Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) ve a «Blessed» con mucho más que ganar.

«Sería muy duro para Holloway que dos peleadores diferentes lo hayan vencido tres veces. Lo he visto decir algo como: ‘Me quitó mucho, me dio mi primera derrota y me arrebató la racha de victorias, así que voy a aceptar su pelea de retiro’.

Creo que Holloway está motivado. Para ser sincero, lo veo ganando. No sé por qué. Creo que es solo una de ellas. Dustin pelea en su ciudad natal, su última pelea, todos esperan que gane, la presión. Creo que podría ganar. Aunque podrías pensar que es un poco más favorable porque lo venció dos veces.